Singurătatea dăunează grav sănătății adolescenților noștri

Ca părinți, facem tot ce putem pentru a ne ști adolescenții în siguranță. Îi avertizăm constant să stea departe de pericolele vizibile: să nu ia droguri, să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu mănânce junk food. Dar există un pericol invizibil și totuși la fel de grav: singurătatea.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și cercetători de top atrag atenția că singurătatea a devenit o adevărată epidemie globală, cu efecte concrete și măsurabile asupra sănătății fizice și psihice.



Datele sunt alarmante:

Singurătatea afectează organismul ca și cum ar fuma 15 țigări pe zi .

. Crește riscul de moarte prematură cu 26% .

. La fel ca drogurile, modifică funcționarea creierului și induce stres toxic .

. Sporește riscul de boli cardiovasculare și diabet cu 29% .

. Slăbește sistemul imunitar, făcând corpul mai vulnerabil la infecții și boli cronice.

Perturbă somnul, ceea ce agravează stările de anxietate și depresie.

Într-o societate unde adolescenții petrec mult timp în mediul online, dar interacțiunile reale devin tot mai rare, singurătatea devine o amenințare.



15 minute/zi de lectură îi pot face să se simtă mai bine



Singurătatea nu poate fi „vindecată” peste noapte și nu are o rețetă unică.

Studiile arată că doar 15 minute de citit pe zi pot avea efecte surprinzător de benefice asupra stării emoționale a adolescenților.

Cum ajută lectura?

Reduce anxietatea : cititul timp de doar 6 minute pe zi scade nivelul de stres cu până la 68%.

: cititul timp de doar 6 minute pe zi scade nivelul de stres cu până la 68%. Dezvoltă inteligența emoțională : prin povești, adolescenții învață să își exprime emoțiile și să le comunice mai clar celor din jur.

: prin povești, adolescenții învață să își exprime emoțiile și să le comunice mai clar celor din jur. Oferă modele pozitive : personajele care trec prin situații dificile devin surse de inspirație și curaj.

: personajele care trec prin situații dificile devin surse de inspirație și curaj. Normalizează experiențele personale : descoperind că și alții „trăiesc” aceleași frici sau întrebări, adolescenții nu se mai simt singuri în problemele lor.

: descoperind că și alții „trăiesc” aceleași frici sau întrebări, adolescenții nu se mai simt singuri în problemele lor. Încurajează introspecția: lectura oferă un spațiu de reflecție personală, o pauză de la presiunea constantă a lumii digitale.

Când se închid în ei, o carte le poate deschide lumea.



Într-o lume pe fast-forward, unde părinții nu pot controla întotdeauna tot ce se întâmplă în viața copiilor lor, o carte poate fi un refugiu și un aliat. Nu înlocuiește prietenii, familia sau conexiunile reale, dar poate deveni o punte către acestea.

Curtea Veche Publishing propune colecția „Remedii pentru singurătate”, gândită tocmai pentru a oferi adolescenților (și nu numai lor) povești care să-i facă se simtă mai puțin singuri, mai mult înțeleși.

Articol susținut de Curtea Veche Publishing