Sari direct la conținut
Articol susținut de Curtea Veche Publishing

Singurătatea dăunează grav sănătății adolescenților noștri

  • Smile Media
Singurătatea dăunează grav sănătății adolescenților noștri
Foto: Curtea Veche Publishing

Ca părinți, facem tot ce putem pentru a ne ști adolescenții în siguranță. Îi avertizăm constant să stea departe de pericolele vizibile: să nu ia droguri, să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu mănânce junk food. Dar există un pericol invizibil și totuși la fel de grav: singurătatea.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și cercetători de top atrag atenția că singurătatea a devenit o adevărată epidemie globală, cu efecte concrete și măsurabile asupra sănătății fizice și psihice.

Datele sunt alarmante:

  • Singurătatea afectează organismul ca și cum ar fuma 15 țigări pe zi.
  • Crește riscul de moarte prematură cu 26%.
  • La fel ca drogurile, modifică funcționarea creierului și induce stres toxic.
  • Sporește riscul de boli cardiovasculare și diabet cu 29%.
  • Slăbește sistemul imunitar, făcând corpul mai vulnerabil la infecții și boli cronice.
  • Perturbă somnul, ceea ce agravează stările de anxietate și depresie.

Într-o societate unde adolescenții petrec mult timp în mediul online, dar interacțiunile reale devin tot mai rare, singurătatea devine o amenințare.

15 minute/zi de lectură îi pot face să se simtă mai bine

Singurătatea nu poate fi „vindecată” peste noapte și nu are o rețetă unică. 

Studiile arată că doar 15 minute de citit pe zi pot avea efecte surprinzător de benefice asupra stării emoționale a adolescenților.

Cum ajută lectura?

  • Reduce anxietatea: cititul timp de doar 6 minute pe zi scade nivelul de stres cu până la 68%.
  • Dezvoltă inteligența emoțională: prin povești, adolescenții învață să își exprime emoțiile și să le comunice mai clar celor din jur.
  • Oferă modele pozitive: personajele care trec prin situații dificile devin surse de inspirație și curaj.
  • Normalizează experiențele personale: descoperind că și alții „trăiesc” aceleași frici sau întrebări, adolescenții nu se mai simt singuri în problemele lor.
  • Încurajează introspecția: lectura oferă un spațiu de reflecție personală, o pauză de la presiunea constantă a lumii digitale.

Când se închid în ei, o carte le poate deschide lumea.

Într-o lume pe fast-forward, unde părinții nu pot controla întotdeauna tot ce se întâmplă în viața copiilor lor, o carte poate fi un refugiu și un aliat. Nu înlocuiește prietenii, familia sau conexiunile reale, dar poate deveni o punte către acestea.

Curtea Veche Publishing propune colecția Remedii pentru singurătate”, gândită tocmai pentru a oferi adolescenților (și nu numai lor) povești care să-i facă se simtă mai puțin singuri, mai mult înțeleși. 

Articol susținut de Curtea Veche Publishing