Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat

Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) îl ascultă pe premierul Slovaciei, Robert Fico, în timpul întâlnirii lor la Casa de Oaspeți de Stat Diaoyutai din Beijing, China. Foto: Vladimir Smirnov / AP / Profimedia

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Beijing. Presa rusă a publicat imagini de la debutul discuțiilor dintre cei doi lideri, în timpul vizitei de patru zile pe care Putin o efectuează în capitala Chinei, notează Ukrainska Pravda. Fico este singurul șef de Guvern al unei țări membre a Uniunii Europene prezent la Beijing.

Agenția de presă rusă RIA Novosti a relatat că discuția a început cu Fico întrebându-l pe Putin cum se simte. „Dacă sunt în viață, e deja suficient de bine”, a răspuns liderul de la Kremlin.

Pe lângă el, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut deja o întrevedere cu Putin, iar președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, intenționează să facă același lucru.

Robert Fico a declarat că, după discuțiile cu Putin și întoarcerea în Slovacia, se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Fico, care conduce o țară membră NATO și UE, dar s-a opus sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, a avut relații tensionate cu Zelenski și s-a distanțat de aliații europeni. În decembrie, el s-a întâlnit cu Putin la Moscova.

Fico va fi și singurul lider al unei țări din Uniunea Europeană care va participa la ceremoniile de la Beijing, unde Xi va fi flancat de Putin, dar și de liderii din Coreea de Nord, Iran și Myanmar, într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului.

„Respect fiecare victimă a luptei împotriva fascismului, de aceea m-am înclinat cu respect, în trecut, la memoriale din Moscova, Normandia sau Washington”, a declarat Fico într-un comunicat trimis pe email în urmă cu o zi, conform Reuters.

Fico și Vučić au fost singurii lideri europeni, la nivel de șefi de stat, prezenți alături de Vladimir Putin la parada de 9 Mai de la Moscova.

„Regret personal și recunosc că nu înțeleg de ce, dintre țările UE, doar Slovacia va fi prezentă la Beijing. Se construiește o nouă ordine mondială, noi reguli ale unei lumi multipolare, un nou echilibru al puterilor, extrem de important pentru stabilitatea lumii.”

Președintele Chinei Xi Jinping va marca miercuri cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial cu o paradă militară fastuoasă.