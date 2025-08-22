Ucraina a lovit o conductă cheie pentru transportul de petrol rusesc în Europa. Ungaria și Slovacia cer UE să intervină

Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha, o parte critică a conductei Drujba prin care transportă petrol către Europa, a declarat joi seara un comandant ucrainean, citat de Reuters. În urma atacului, livrările au fost oprite, motiv pentru care Ungaria și Slovacia au sesizat Comisia Europeană.

„Este un nou atac asupra securității noastre energetice”, a transmis ministrul ungar de externe Peter Szijjarto în urma atacului.

„Fără acest oleoduct, aprovizionarea în siguranță a țărilor noastre este pur și simplu imposibilă”, precizează miniștrii de externe din Ungaria și Slovacia într-o scrisoare comună adresată Comisiei Europene.

Potrivit celor două state UE, furnizarea de petrol din Rusia către Slovacia și Ungaria ar putea fi blocată timp de cinci zile ca urmare a atacului. Peter Szijjarto și omologul său slovac Juraj Blanar au solicitat Comisiei Europene să ia măsuri împotriva Ucrainei pentru a o obliga să înceteze atacurile asupra conductei, potrivit scrisorii analizate de Reuters.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți în ultimele săptămâni, iar Kievul a lovit mai multe rafinării rusești. Scopul acestor atacuri este de a reduce veniturile care finanțează războiul Rusiei în Ucraina, de a perturba exporturile sale de energie și de a crea penurie de combustibil în Rusia.

La rândul său, Moscova a folosit rachete și drone pentru a lovi infrastructura energetică a Ucrainei și astfel a redus capacitatea Kievului de a importa gaze naturale și de a asigura încălzirea populației și combustibilul pentru armată.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii rusești Breansk care se învecinează cu Ucraina, a declarat vineri că o instalație energetică din Unecha a luat foc în urma atacurilor cu rachete și drone ucrainene.

„În urma respingerii unui atac combinat efectuat cu rachete HIMARS MLRS și vehicule aeriene fără pilot, a izbucnit un incendiu la o instalație de infrastructură pentru combustibil din districtul Unecha”, a anunțat Bogomaz pe Telegram.

Conducta Drujba transportă petrol din Rusia și Ungaria și Slovacia, precum și din Kazahstan în Germania.

Spre deosebire de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, Slovacia și Ungaria rămân dependente de energia rusă și primesc cea mai mare parte a țițeiului prin conductele Drujba care traversează Belarus și Ucraina.