Singurul moment în care Nicușor Dan a vorbit despre politică la Curcani. „Un eșec pentru toată lumea”

Președintele Nicușor Dan, aflat luni la școala gimnazială din Curcani, cu ocazia începerii anului școlar, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor în afara educației. A fost însă o întrebare care l-a făcut pe șeful statului să facă referire la cele patru luni cu Guvern interimar.

Nicuşor Dan i-a rugat pe jurnaliști să-i adreseze doar întrebări despre școală, „măcar în ziua de început a școlii” și a evitat să spună când va desemna un premier.

Nicușor Dan a răspuns însă la întrebarea ce exemplu crede că dau politicienii dacă în patru luni de zile nu au reuşit să se înțeleagă pentru a forma un Executiv și care este soluția pe care o vede pentru a le oferi copiilor un guvern cu puteri depline care să ia decizii bune pentru ei.

„Ca să ne ducem în zona de educaţie, mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual şi pe dobândirea de competenţe individuale şi cred că lipseşte sau e mult mai puţin prezent în cultura noastră încercarea, educaţia de a lucra în echipă. Şi cred că ăsta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul şcolii, şi asta se vede”, a răspuns Nicușor Dan.

„Dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine şi să neglijezi comunitatea, asta se vede şi din interacţiuni. Şi evident că e un eşec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”, a adăugat Nicușor Dan.

„Arta compromisului”

Preşedintele a mai pledat pentru „spiritul de echipă”, când a fost întrebat dacă acesta este sfatul lui pentru politicieni, să lucreze împreună.

„Viața sau cum să spun… Trăim într-o societate tot mai complexă în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să-şi pună competenţele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite”, a spus Nicușor Dan.