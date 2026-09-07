Nicușor Dan: Părinții cred că știu ei mai bine decât profesorii cum să-i învețe profesorii pe copii. Președintele a refuzat „întrebările politice”, despre un nou guvern

Nicușor Dan face luni declarații în condițiile în care președintele este așteptat să anunțe săptămâna aceasta nominalizarea la funcția de premier.

Principalele declarații ale președintelui:

M-am bucurat să fiu astăzi la școala din Curcani, este un model pentru comunități care sunt asemănătoare.

O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suferim toți pentru că există o corelație între bunăstare și cunoaștere.

(Profesoratul) Nu este o meserie pe care sistemul social să o facă atractivă, aceasta este o problemă la care trebuie să ne uităm direct. Asta ne-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici.

Atitudinea părinților față de școală… Nu există tocmai pentru că societatea noastră nu valorizează profesorii cum ar trebui. De multe ori părintele crede că știe mai bine decât profesorii cum să-i învețe pe copii.

Am avut mult timp o problemă de abandon școlar, avem mulți copii cu situația familială, economică, dificilă, părinți plecați la muncă.

Avem o școală care a reușit mult timp abandonul școlar. A reușit asta încercând să înțeleagă așteptările copiilor, făcând școala mai accesibilă.

Cere să i se pună întrebări, dar să fie despre școală, a refuzat o întrebare pentru că este „politică”.

Refuză să răspundă și la o întrebare despre nominalizarea de premier: „același motiv ca la întrebarea precedentă”.

Ce m-a impresionat la școala asta e că mulți copii au spus că le place mai mult la școală decât în vacanță, e interesant.

Trăim într-o societate tot mai complexă în care oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.

(Despre prima lui zi de școală) mi-a aduc aminte că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală. Era prima oară când intram în curtea aia, mă ținea mama de mână, mi-am ales colegul de bancă.

Au spus doi elevi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.

Întrebare HotNews: Vă rugăm să explicați ca pentru un elev ce este un „naționalism sănătos”

E un concept politic, (vă răspund) într-o altă zi”, a spus Nicușor Dan.

Întrebare HotNews: Cum vă explicați că niciunul dintre oamenii de la vârful justiției nu v-a adresat nicio întrebare la ședința CSM la care ați fost săptămâna trecută?

„Asta din nou nu e un subiect legat de educație, dar cu o altă ocazie vă răspund. Este o întrebare foarte bună și abia aștept să…”

(Veți răspunde săptămâna aceasta la întrebări politice?) Sigur că da, ne vom întâlni săptămâna aceasta și o să răspund la mai multe întrebări

Șeful statului s-a dus în prima zi de școală în comuna Curcani din județul Călărași și a vorbit cu elevii și profesorii de acolo.

Joi, după ce președintele a fost la ședința SCM, jurnaliștii l-au întrebat și când va face nominalizarea de premier. „În zilele următoare”, a fost răspunsul dat de Nicușor Dan.

„Evident că societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a adăugat el.