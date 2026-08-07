Curtea Supremă a Rusiei va lua în considerare un potențial proces pentru a interzice intrarea partidului liberal Yabloko în alegerile parlamentare din septembrie, în urma unei acțiuni intentate de o formațiune naționalistă, a scris vineri TASS, potrivit Reuters.

Instanța va decide luni dacă dă sau nu curs procesului intentat de Rodina (Patria), un mic partid naționalist, pro-Kremlin, al cărui lider, Alexei Zhuralev, a declarat pentru TASS că Iabloko este o mișcare susținută de Occident, care își dorește să discrediteze Rusia și procesul electoral.

Reacția Iabloko

Iabloko, singurul partid anti-război din Rusia, l-a acuzat pe Zhuralev că face afirmații defăimătoare, anunțând că va iniția propiul său proces, pentru a-și proteja reputația.

„Vor să ne scoată din alegeri pentru că noi susținem pacea, în timp ce ei vor să prelungească tragedia la nesfârșit”, a declarat liderul Iabloko, Nikolai Rybakov, pe Telegram.

Potrivit Reuters, este de așteptat ca alegerile să fie câștigate cu ușurință de partidul Rusia Unită, care îl susține pe Vladimir Putin, și de alte formațiuni pro-Kremlin.

Chiar și așa, autoritățile au luat măsuri pentru a reduce la tăcere vocile care se opun războiului într-o perioadă în care, susține Moscova, Rusia trebuie să fie unită în fața unui Occident preponderent ostil.

Kremlinul susține că Rusia este gata să oprească ostilitățile militare dacă îi sunt acceptați termenii – descriși ca echivalând cu o capitulare a Ucrainei. Boris Nadejdin, un politician care a încercat să candideze pentru parlament cu o platformă anti-război, a fost desemnat „agent străin” luna trecută. Între timp a fugit din țară.