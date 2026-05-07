Sir David Attenborough, considerat „comoară națională”, împlinește 100 de ani

Sir David Attenborough, naturalistul britanic considerat „comoară națională” în Regatul Unit și care a fost timp de decenii cea mai autoritară voce din lume în chestiuni legate de natură și ale cărui documentare au fost vizionate de sute de milioane de oameni, va împlini vineri 100 de ani, scriu marți Reuters, The Standard și RNZ.

După mai bine de 70 de ani de documentaristică, vocea instantaneu recognoscibilă a lui Attenborough este sinonimă cu povestea naturii.

El se află încă în avangarda eforturilor de protejare a mediului și a realizat unele dintre cele mai impactante proiecte ale sale în ultimii ani.

Printre admiratorii săi se numără familia regală a Marii Britanii, Barack Obama sau vedeta pop Billie Eilish. Carisma, umorul și căldura lui Attenborough, alături de profunzimea cunoștințelor lui și de talentul său pentru povestiri, l-au transformat într-o superstar al lumii televizate.

„Capacitatea dumneavoastră de a comunica frumusețea și vulnerabilitatea mediului nostru natural rămâne de neegalat” – i-a rezumat regina Elisabeta realizările, în 2019.

Documentarele lui Attenborough au adus frumusețea, dar și tragediile lumii naturale în casele oamenilor din întreaga lume.

Printre scenele remarcabile se numără întâlnirea sa cu două gorile de munte tinere și jucăușe care s-au cățărat pe el în timpul seriei sale emblematice din 1979, „Life on Earth”.

De asemenea, și-a făcut publicul să se minuneze de munca în echipă a unui grup de orci care vânau o focă producând valuri pentru a sparge sloiul de gheață pe care aceasta se refugiase.

„Comoară națională”

Relatarea lui din 2012 a poveștii „Singuraticului George”, ultima broască țestoasă supraviețuitoare de pe Insula Pinta, a mișcat oamenii până la lacrimi.

„Are în jur de 80 de ani și încep să-i scârțâie puțin articulațiile, la fel ca și mie”, spunea pe atunci Attenborough, când avea 86 de ani.

Moartea lui George, la două săptămâni după ce a fost filmat, a marcat dispariția speciei sale. George „a concentrat atenția lumii asupra fragilității mediului nostru”, a spus Attenborough la acea vreme.

Deși Attenborough a ocupat primul loc în numeroase sondaje naționale de popularitate, fiind numit cel mai admirat om al țării și cea mai mare personalitate culturală britanică în viață, prietenii săi mărturisesc că dă ochii peste cap când este etichetat drept „comoară națională”.

„Se consideră un fel de funcționar public. Simte că a avut oportunitatea unică de a fi vocea naturii, de a le spune tuturor despre minunile naturii”, a declarat, pentru Reuters, Mike Gunton, un producător de televiziune care a lucrat cu Attenborough de multe ori.

Pe măsură ce schimbările climatice s-au accelerat, iar amenințarea pentru o mare parte a lumii a devenit mai urgentă, Attenborough și-a dedicat o mare parte din anii ’90 creșterii gradului de conștientizare a publicului.

Blockbusterul „Blue Planet 2”

Blockbusterul său din 2017, „Blue Planet 2”, care a evidențiat flagelul reprezentat de poluarea cu plastic a oceanelor, a atins unele dintre cele mai mari cifre de audiență la televiziunea britanică înainte de a fi vândut posturilor de televiziune din întreaga lume.

Albatroșii care își hrănesc fără să știe puii cu plastic pescuit din ocean au zguduit opinia publică și au determinat guvernul britanic și marii comercianți cu amănuntul să anunțe măsuri de reducere a utilizării materialelor plastice.

„Cred că fiecare persoană care a văzut ceva ce a făcut Sir David a fost inspirată să-i pese de natură”, a declarat Doug Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

Documentarele emblematice

În Marea Britanie, centenarul lui Attenborough este marcat cu o săptămână de emisiuni speciale la BBC, un concert live la Royal Albert Hall, evenimente la muzee, plimbări în natură și plantare de copaci.

Printre emisiuni se numără noua lui serie „Secret Garden”.

La 99 de ani, el rămâne puternic implicat în realizarea de programe, spun colegii de la BBC, motivat de curiozitatea lui persistentă și de bucuria de a povesti. „Acesta este tipic David. El face totul cu adevărat plăcut”, a spus Mike Salisbury, care a lucrat ca producător la mai multe documentare realizate de David Attenborough.

Născut pe 8 mai 1926, Attenborough și-a petrecut copilăria colecționând fosile, insecte și căluți de mare uscați.

Cariera sa la BBC a început în 1954, când a prezentat „Zoo Quest”, emisiunea care l-a trimis în călătorii în colțuri îndepărtate ale lumii, de unde s-a întors cu animale pentru Grădina Zoologică din Londra.

Până în anii 1970, a ajuns să fie controlor de programe la postul de televiziune, dar a decis că vrea să se întoarcă la realizarea de documentare despre natură.

Difuzat în 1979, când avea 52 de ani, „Life on Earth” l-a transformat într-un nume cunoscut. A scris întregul scenariu de 13 ore și a călătorit prin lume timp de trei ani pentru a spune povestea evoluției de la organisme simple la oameni.

Au urmat zeci de documentare, inclusiv „Blue Planet”, „Frozen Planet” și „Dynasties”. Pe măsură ce deceniile treceau, sentimentul nevoii lui de acțiune a devenit din ce în ce mai mare.

„Cum aș putea să mă uit în ochii nepoților mei și să le spun că știam ce se întâmplă cu lumea și că nu am făcut nimic?”, s-a întrebat David Attenborough, rezumând astfel motivația din spatele prestigioasei lui cariere de comunicator în favoarea naturii.