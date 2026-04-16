Siria a preluat controlul tuturor fostelor baze militare americane de pe teritoriul său

Siria a anunțat joi că a preluat controlul asupra tuturor bazelor militare care adăposteau anterior forțe americane, prezente de ani de zile în țară pentru a lupta împotriva grupării Stat Islamic, relatează France Presse și Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul sirian al Afacerilor Externe a precizat că „își exprimă satisfacția privind cedarea completă către guvernul sirian a siturilor militare unde forțele americane erau anterior prezente în Siria”.

Transferul s-a derulat „în totală coordonare între guvernele sirian și american”, potrivit ministerului.

Siria a preluat joi controlul bazei aeriene Qasrak, în provincia al-Hasakah, bastion kurd în nord-estul țării, după retragerea forțelor din coaliția internațională antijihadistă condusă de SUA.

Un responsabil al Ministerului Apărării a declarat pentru AFP că forțele siriene au pătruns în bază, acum „lipsită de orice prezență americană după retragerea lor totală”.

Un corespondent al AFP aflat în apropierea orașului Qamishli, în nord-estul țării, a văzut un convoi de vehicule militare americane care se îndreptau spre frontiera irakiană.

Qasrak, considerată o bază militară strategică în nord-estul Siriei, a servit în ultimele luni drept centru logistic pentru convoaiele și materialul militar care se îndrepta spre țara vecină.

Când au anunțat trupele americane retragerea din Siria

Trupele americane și-au început retragerea din baza de la Qasrak la sfârșitul lui februarie. Acestea și-au fixat atunci un termen de o lună pentru a părăsi complet Siria, un moment de cotitură după ani de prezență în țară, unde au condus lupta antijihadistă, au declarat trei surse pentru AFP.

Acest anunț al plecării forțelor americane a intervenit în contextul în care SUA își comasau capacitățile militare în jurul Iranului, înainte de războiul declanșat la 28 februarie împreună cu Israelul.

Retragerea intervine și în contextul în care puterea centrală islamistă de la Damasc, susținută de Washington, s-a alăturat anul trecut coaliției împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) și și-a întărit controlul asupra întreg teritoriului. Autoritățile au cucerit regiuni mari care erau controlate de kurzi.

SUA mențineau 1.000 de militari în bazele siriene aflate în zone care nu se aflau sub controlul lui Bashar al-Assad, înlăturat în decembrie de coaliția condusă de Ahmad al-Sharaa, devenit ulterior președinte. Acestea erau folosite pentru a lansa atacuri aeriene asupra ISIS.

Coaliția antijihadistă a fost înființată după cucerirea de către ISIS a unor teritorii importante în 2014, în timpul războiului civil.

Gruparea jihadistă a fost învinsă în 2019 în Siria, unde forțele kurde s-au aflat în prima linie a luptelor, la doi ani după înfrângerea sa în Irak. Dar aceasta are în continuare celule în adormire în zonele deșertice.