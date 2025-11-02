Sirian suspectat că plănuia un atac „jihadist”, arestat la Berlin

Autoritățile germane au anunțat, duminică, că l-au arestat la Berlin pe un sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că pregătea un atac „jihadist”, potrivit AFP.

Sirianul a fost arestat sâmbătă la Berlin, în districtul Neukoelln din sudul capitalei, sub suspiciunea că pregătea un atac „jihadist”, notează și Deutsche Welle.

Bărbatul plănuia „un atac motivat de jihadism”, potrivit unui purtător de cuvânt al procurorilor din Berlin. El a fost reținut de o unitate a forței speciale de poliție (SEK).

Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „amenințarea teroristă din Germania, deși adesea abstractă, rămâne ridicată”.

El a spus într-un comunicat că sirianul se afla în Germania din 2023 și că activitățile sale, care sugerau că pregătește un atac, au fost detectate la timp.

„Suntem extrem de vigilenți în cooperare cu autoritățile de securitate pentru securitatea oamenilor din capitală”, a declarat ministrul de interne pentru orașul-land Berlin, Iris Spranger.

În cadrul perchezițiilor făcute de o unitate specială de poliție la trei adrese rezidențiale asociate suspectului, a fost confiscat echipament potrivit pentru fabricarea unei bombe.

Potrivit procurorilor, bărbatul distribuise pe rețelele sociale propagandă despre organizația teroristă „Statul Islamic”. Materialul cuprindea și cântece jihadiste, alături de un apel la răspândirea acestora.