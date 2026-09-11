Omar Hayssam a fost eliberat condiționat. Decizia este definitivă / Sirianul condamnat pentru terorism mai avea 9 ani de executat

Tribunalul Ilfov a decis vineri eliberarea condiționată a sirianului Omar Hayssam, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în anul 2015.

Omar Hayssam se află încarcerat la penitenciarul Jivala.

Judecătoria Sectorului 4 i-a respins cererea de eliberare condiționată, însă Tribunalul Ilfov a desființat hotărârea. Decizia este definitivă.

„Soluția pe scurt: admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam împotriva sentinţei penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Desfiinţează sentinţa penală şi, în rejudecare admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam”, se arată în minuta instanței.

„Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, potrivit deciziei instanței.

Cel mai cunoscut terorist al României

Omar Hayssam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. În ultimii ani, avocații săi au depus mai multe cereri de eliberare invocând starea sa precară de sănătate.

Omar Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni închisoare pentru terorism și infracțiuni economice grave, pedeapsă rezultată în urma contopirii condamnărilor din cinci dosare. În cazul răpirii jurnaliștilor români în Irak, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Fostul om de afaceri se afla în detenție din anul 2013, iar executarea pedepsei urma să se îndeplinească în 2035.

În anul 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013.