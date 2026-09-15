Siteul Sexemodel al unuia dintre fondatorii Nuba Mamaia este anchetat de Parchetul din Paris

David Azzato este un milionar elvețian care a fost printre fondatorii clubului Nuba Mamaia și consul onorific al Serbiei la Pitești.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind Sexemodel, un site care găzduiește sute de profiluri ale unor minore exploatate în scopul prostituției, au informat oficialii francezi, citați de siteul de investigații Snoop.

Ancheta este coordonată de secția pentru combaterea criminalității informatice a parchetului.

„Închiderea platformei este unul dintre obiective, iar magistrații sunt pe deplin mobilizați în acest dosar”, a subliniat procuroarea Parisului, Laure Beccuau, într-un interviu pentru Radio France.

Investigația jurnalistică transfrontalieră

Acțiunea procurorilor francezi vine după o investigație jurnalistică tranfrontalieră din 2025. Coordonată de Mediapart și European Investigative Collaborations (EIC) la investigație a participat, din România, siteul de investigații independent Snoop.

Ziariștii au publicat care sunt legăturile platformei Sexemodel cu David Azzato, milionarul elvețian care a fost printre fondatorii clubului Nuba Mamaia și consul onorific al Serbiei la Pitești.

David Azzato, 47 de ani, și-a construit un imperiu online pe care mai mulți ani l-a controlat din România, conform Snoop. Azzato câștigă anual 20 de milioane de euro prin platforma Sexemodel, anchetată acum de autoritățile franceze.

În urma investigației Snoop, unul dintre partenerii români de afaceri ai fraților Azzato ne-a dat în judecată și cere daune morale de 60.000 de euro.

În 2020, autoritățile române au clasat o anchetă DIICOT în care elvețianul și fratele său, Lukas, erau suspectați de proxenetism și constituirea unui grup infracțional organizat.

Reclamația care a pus capac

Investigația a fost declanșată după ce Sarah El Haïry, Înalt Comisar pentru Protecția Copilului, a sesizat procuratura.

„Reamintesc că întreținerea unei relații sexuale cu un copil cu vârsta sub 15 ani se numește viol. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să reamintim responsabilitatea întregului lanț, de la creatorul site-ului, David Azzato, până la prădătorul sexual”, a spus Înaltul Comisar.

Românce, într-un dosar în care Azzato a fost condamnat

El Haïry a amintit și că Azzato a fost deja condamnat în Franța, în 2011, pentru proxenetism agravat. Însă autoritățile elvețiene, țara sa de origine, au refuzat să execute mandatul internațional de arestare.

Asta pentru că site-urile de anunțuri pentru prostituție sunt legale în Elveția, iar firma care administrează site-ul lui Azzato este înregistrată la Zürich.

Documentele judiciare din 2011 intrate în posesia Snoop arată că, la momentul anchetei, pe site erau peste 850 de profiluri de lucrătoare sexuale, inclusiv din România.

Continuarea pe Snoop.