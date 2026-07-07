Situația antreprenorilor cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 5-6 ani. „Termenele de soluționare a contestațiilor expiră în aceste luni în care nu se va întâmpla nimic” cu legea amnistiei – explicațiile avocatei Alina Nica

„Am vorbit cu antreprenori care au ajuns să ia antidepresive, urmare a acestui șoc” – a povestit, la podcastul Idei & Antreprenori de la StartupCafe, avocata Alina Nica, cea care s-a ocupat de la început de cazul firmelor românești care au avut codul de TVA anulat, iar acum ANAF le cere TVA din urmă pe ultimii 5-6 ani, cu dobânzi și penalități.

Ea a sprijinit demersurile inițiale care au condus la propunerea de lege votată recent de Senat, pentru acordarea unei amnistii fiscale antreprenorilor afectați de acțiunile ANAF, dar mai durează până vom avea o lege funcțională.

De aceea, avocata recomandă oamenilor să facă demersurile administrative și în instanță, pentru că sunt termene care expiră și nu se știe dacă, în final, va fi o amnistie publicată ca lege în Monitorul Oficial.

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