Situația de la Cernavodă, dată drept exemplu negativ de Peter Magyar pentru a lăuda eforturile Ungariei

„În prezent, cele două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță. Între timp, mult discutata centrală nucleară din România a trebuit oprită complet”, scrie premierul Peter Magyar într-o postare pe Facebook.

În chip similar cu România, Ungaria apelează acum la scufundarea de barje pentru a încerca să crească debitul Dunării.

„Munca la Paks se desfășoară într-un ritm intens. Este în curs amplasarea și fixarea primei barje. În curând va sosi și a doua barjă. Pe malul drept al Dunării, pregătirea terenului a fost finalizată, se desfășoară amenajarea drumurilor și a început acoperirea cu piatră, pe baza planurilor realizate de cei mai buni ingineri”, a afirmat Magyar.

În Ungaria, centrala nucleară de la Paks a fost oprită la începutul lunii august pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare, din cauza nivelului Dunării, care a scăzut la minime istorice. Ea a fost repornită luni și funcționează în acest moment cu două turbine. Centrala nucleară furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a cerut „construirea imediată” a unui dig de piatră pe Dunăre și a cerut un plan pentru scufundarea a două barje de câte 80 de metri pentru a crește nivelul Dunării în zona centralei nucleare Paks.

În ciuda intervenților pe Dunăre, România a rămas de astăzi fără energie nucleară, odată cu oprirea controlată a reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Din cauza debitului scăzut al Dunării, primul reactor al centralei a fost oprit la sfârșitul lunii iulie.

Oprirea ambelor reactoare ale centralei înseamnă cu o cincime mai puțină energie electrică în sistem. Unităţile 1 şi 2 ale centralei au fiecare o capacitate de 700 MW, ceea ce înseamnă 20% din totalul producției din România.