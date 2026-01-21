„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ

Coadă la o stație de autobuz din Kiev. Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vladimir Putin împinge Kievul către o „catastrofă umanitară”, a avertizat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, după ce atacurile masive de noapte ale Rusiei au întrerupt marți alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă pentru jumătate din oraș, potrivit The Times.

El a sfătuit locuitorii să „plece dacă pot”, în timp ce echipele de urgență se chinuiau să restabilească alimentarea cu energie electrică în Kievul acoperit de zăpadă.

Temperaturile au scăzut până la minus 18 grade Celsius în timpul acestui val de frig care se preconizează că va dura cel puțin încă două săptămâni.

În această lună, 600.000 de oameni au părăsit deja capitala ucraineană care avea peste 3 milioane de locuitori, a spus Klitschko.

„Situația este critică”

„Situația este critică în ceea ce privește serviciile de bază – încălzire, apă, electricitate. În acest moment, 5.600 de clădiri de apartamente nu au încălzire”, a declarat Klitschko pentru The Times.

Nefiind în măsură să mențină temperatura adecvată, autoritățile au fost nevoite să golească sistemul centralizat de încălzire și alimentare cu apă al Kievului pentru a împiedica apa să înghețe și să spargă conductele pe măsură ce se dilată, a adăugat el.

Capitala se confrunta cu întreruperi repetate de curent și încălzire minimă încă de la un atac rus anterior, din 9 ianuarie, care a coincis cu începutul celei mai reci perioade de iarnă din ultimii zece ani.

Apoi, în primele ore ale zilei de marți, forțele Kremlinului au lansat aproximativ 470 de drone, 47 de rachete de croazieră și o rachetă balistică asupra Ucrainei. Atacul a anulat reparațiile efectuate la rețeaua energetică după atacul anterior.

În ambele atacuri, rachetele balistice rusești au lovit o centrală termică din Kiev, a spus Klitschko. „Rușii vor să provoace o catastrofă umanitară în orașul nostru natal, să facă oamenii să înghețe în timpul iernii”, a spus el.

„Kievul a fost și rămâne ținta agresorului”

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele luni, concentrând atacurile cu rachete și drone asupra orașelor Kiev, Harkov și Dnipro, notează și Reuters.

Ucraina a solicitat mai multe sisteme de apărare aeriană occidentale pentru a face față barajelor de drone și rachete.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pentru Reuters că atacurile asupra capitalei au avut scopul de „a înfrânge rezistența, a zdrobi spiritul ucraineanilor, a face tot posibilul pentru ca oamenii să devină deprimați, să-și facă bagajele și să plece de acolo”.

„Kievul a fost și rămâne ținta agresorului”, a declarat el într-un interviu acordat în biroul său.

În tot orașul, mii de oameni se adună acum în școli și în „puncte de invincibilitate” improvizate pe stradă, unde generatoarele le permit să se încălzească, să-și încarce telefoanele și să se conecteze la internet.

„Nu ne plângem.Trebuie să supraviețuim”

La un punct de distribuire a alimentelor din Kiev, gestionat de World Central Kitchen, pensionara Valentyna Kiriiakova, în vârstă de 66 de ani, a stat la coadă pentru mâncare caldă împreună cu nepoata sa, Yeva Teplova.

„Nu ne plângem”, a spus Kiriiakova, al cărei apartament situat la etajul superior al unui bloc nu avea curent electric, ceea ce o împiedica să gătească. „Înțelegem că este război și trebuie să îndurăm. Trebuie să supraviețuim”

Atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei au dus la întreruperi de curent și apă în Kiev, care durează de obicei de trei până la patru ori mai mult decât în iernile anterioare.

Ministrul economiei, Oleksii Sobolev, a declarat că, din octombrie, Rusia a lovit 8,5 gigawați din capacitatea de producție a Ucrainei – aproape jumătate din consumul obișnuit de energie electrică – forțând importuri record de energie electrică.