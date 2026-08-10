Situația în care s-a trezit un tânăr care s-a apucat să escaladeze Munţii Banatului în papuci

Un tânăr care a încercat duminică să escaladeze Cheile Rudăriei din Munții Banatului, în papuci şi în pantaloni scurţi, a fost salvat după intervenţia salvamontiştilor, a anunțat luni Salvamont Caraş-Severin.

După aproximativ 20 de metri de urcat pe stânci, tânărul a chemat salvamontiștii să îl salveze.

„Inconştienţă, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată…s-a întâmplat pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălţime fără niciun fel de echipament sau cunoştinţe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa, a apelat pentru ajutor”, a anunțat Salvamont Caraş-Severin, pe pagina de Facebook.

Salvamontiştii au precizat că s-au mobilizat forţe serioase pentru salvarea bărbatului, chiar dacă personalul „este deseori surmenat de apeluri şi intervenţii de tot felul”, fiind şi perioada incendiilor de vegetaţie care îngreunează intervenţiile.

În momentul în care tânărul a solicitat ajutorul, salvamontiştii erau la un alt accident, pe Cheile Nerei, „la aproximativ 2 ore de condus din bază, asta după o altă mobilizare și condus pentru că o persoană nu avea semnal la telefon”.

Pe această cale salvamontiștii îndeamnă oamenii la prudenţă, să analizeze cu atenţie traseul ales, iar echipamentul să fie adecvat.