Situație ciudată în Alaska, unde doi republicani cu nume aproape identice candidează pentru un post crucial de senator. Trump a apelat la Departamentul de Justiție

Administrația Trump a dat în judecată statul Alaska pentru a împiedica, preventiv, certificarea rezultatelor alegerilor pentru Senatul SUA în cazul în care candidatul republican în funcție ar pierde la limită, susținând că alegătorii ar putea fi induși în eroare deoarece doi candidați republicani de pe buletinul de vot au nume aproape identice, transmite Reuters.

Acțiunea în justiție a Departamentului Justiției, depusă joi la tribunalul federal din Anchorage, semnalează disponibilitatea administrației președintelui Donald Trump de a contesta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului SUA, unde colegii săi republicani dețin controlul la limită asupra ambelor camere.

Administrația a adoptat o abordare din ce în ce mai agresivă în ceea ce privește controlul scrutinului, solicitând statelor datele privind înregistrarea alegătorilor și susținând că sunt necesare măsuri mai stricte pentru a asigura încrederea publicului în procesul electoral.

Criticii, printre care se numără oficiali electorali democrați și dar și unii republicani, consideră aceste măsuri ca fiind o depășire a atribuțiilor de către autoritățile federale.

Dan S. Sullivan versus Dan J. Sullivan Jr.

Controlul asupra Senatului s-ar putea decide în Alaska, unde actualul senator republican Dan S. Sullivan se află într-o competiție strânsă cu democrata Mary Peltola.

Acțiunea în justiție, care îi numește pe funcționarii electorali de la nivel statal și local ca pârâți, contestă prezența unui alt candidat în cursă, un alt republican pe nume Dan J. Sullivan Jr., susținând că acesta candidează „cu intenția de a-i induce în eroare pe susținătorii senatorului Sullivan pentru a-l vota pe el”.

Situația poate fi considerată și mai confuză dacă se ia în considerare că actualul senator Sullivan este sprijinit în alegeri de fostul primar al capitalei statului Alaska, Anchorage, pe care îl cheamă e Dan A. Sullivan sau, cum se prezintă el, „Sullivan cel original”.

Departamentul Justiției solicită unui judecător să blocheze certificarea unui rezultat „care ar putea fi afectat de confuzia alegătorilor”, astfel încât să poată avea loc „o anchetă pentru a stabili dacă voturile exprimate pentru Daniel J. Sullivan erau destinate senatorului Sullivan”.

Trump: Eu le-am spus să facă asta

Trump a declarat vineri reporterilor că susține acțiunea în justiție, afirmând: „Eu sunt cel care a spus să se facă asta”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a declarat într-un comunicat că agenția ia „măsurile necesare pentru a se asigura că această candidatură fără temei nu subminează integritatea alegerilor din Alaska sau voința alegătorilor săi”.

Funcționarii electorali din întreaga țară au declarat pentru Reuters că se pregătesc pentru o eventuală interferență federală în alegeri, inclusiv contestații în instanțe și dispute privind votul care ar putea perturba certificarea rezultatelor.

Trump are o lungă istorie de contestare a rezultatelor alegerilor și de încurajare a susținătorilor să conteste rezultatele pe care le consideră nefavorabile.

Experții spun că acțiunea în justiție nu are șanse

Cealaltă senatoare republicană a statului Alaska, Lisa Murkowski, din Partidul Republican al lui Trump, a declarat vineri că Departamentul Justiției „nu ar fi trebuit să demareze niciodată acest proces”.

Experții în drept electoral au afirmat că procesul nu are niciun temei și urmărește obținerea unor măsuri care nu sunt permise de legislația federală.

„Pe scurt, la fel ca multe scrisori ale Departamentului din ultimii ani, aceasta este concepută mai degrabă pentru a câștiga un comunicat de presă decât pentru a câștiga procesul”, a scris Derek Muller, profesor de drept la Universitatea Notre Dame, într-o postare pe blog, adăugând că „argumentul juridic este unul dintre cele mai slabe pe care le-am văzut vreodată”.

Administrația lui Trump „nu are absolut nicio autoritate să-i spună statului Alaska când sau cum să certifice rezultatele alegerilor sale pentru Senat”, a afirmat David Becker de la Centrul pentru Inovare și Cercetare Electorală, un grup nepartizan care oferă consultanță funcționarilor electorali, adăugând că „această chestiune a fost deja soluționată pe deplin de instanțele din Alaska”.

„Nu prea există loc de confuzie”, spun democrații

Dan J. Sullivan Jr., fost angajat al Serviciului Forestier al SUA și profesor de școală primară, și-a depus candidatura pe 29 mai, urmărind să-l înlăture pe Dan S. Sullivan și să „pună Alaska pe primul loc”, potrivit site-ului său de campanie, care promova sloganul „Dan Sullivan îl provoacă pe Dan Sullivan pentru un loc în Senatul SUA”.

Dan J. Sullivan a negat, în interviuri acordate presei americane, că scopul său ar fi să provoace confuzie sau să deturneze voturi de la Dan S. Sullivan.

În luna iunie, Curtea Supremă din Alaska i-a permis contracandidatului Sullivan să figureze pe buletinul de vot. El va apărea fără mențiunea apartenenței la un partid lângă numele său, în timp ce senatorul va fi menționat ca titularul republican.

Peltola, candidata democrată, a declarat vineri pentru MS NOW că, datorită modului în care candidații sunt prezentați pe buletinul de vot, „pur și simplu nu există prea mult loc pentru confuzie”. Procesul „transmite mesajul că Dan Sullivan nu crede că locuitorii din Alaska sunt suficient de avizați pentru a ști exact pe cine votează”, a adăugat ea.