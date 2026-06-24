Situație rară în Germania, unde trenurile s-au oprit timp de două ore. Explicațiile Deutsche Bahn

Deutsche Bahn, Operatorul feroviar german, a declarat că o actualizare tehnică a provocat perturbări în sistemul său digital de comunicații radio, ceea ce a dus la oprirea trenurilor din întreaga țară marți seara, în timp ce o sursă din domeniul securității a precizat că nimic nu indică un act de sabotaj, transmite Reuters.

Serviciile feroviare au fost reluate miercuri, după unul dintre cele mai mari incidente de acest fel din istoria țării, care a afectat pasagerii atât a trenurilor regionale, cât și a celor pe rute lungi. Au fost afectate de asemenea și unele rețele locale de transport din cea mai mare economie a Europei.

„Cauza perturbării de ieri a sistemului digital de comunicații radio feroviare GSM-R pare să fi fost înlocuirea programată a unei componente tehnice”, a declarat Philipp Nagl, directorul diviziei de infrastructură a Deutsche Bahn.

„Analizăm cu cea mai mare prioritate modul exact în care acest lucru a dus la perturbarea sistemului”, a adăugat el într-un comunicat.

Căile ferate germane au fost vizate în trecut de acte de sabotaj

Pe fondul avertismentelor repetate ale agențiilor de informații potrivit cărora infrastructura Germaniei este vulnerabilă la atacuri, o sursă din domeniul securității a afirmat că nu există niciun indiciu privind o intervenție externă asupra rețelei feroviare.

Deutsche Bahn a mai fost vizată în trecut de ceea ce autoritățile germane suspectează că au fost acte de sabotaj, inclusiv situații în care atacatori au tăiat cabluri de fibră optică și au forțat oprirea traficului feroviar.

Pana de marți seara este cea mai recentă problemă de mare amploare care afectează compania de stat Deutsche Bahn, confruntată în ultimii ani cu critici tot mai puternice din cauza întârzierilor cronice, anulărilor și calității slabe a serviciilor, pe care criticii le pun pe seama deceniilor de investiții insuficiente.

Problemele înregistrate de Deutsche Bahn marți seara au dus la aglomerarea gărilor, FOTO: Michael Probst / AP / Profimedia

Deutsche Bahn promite reforme

Evelyn Palla, noua directoare generală a operatorului feroviar de stat, a anunțat un amplu program de reformă.

„După remedierea rapidă a problemei în cursul nopții, serviciile feroviare au avut în această dimineață un început în mare parte fără probleme, deși pot apărea în continuare perturbări ocazionale”, a transmis Deutsche Bahn.

Marți seara târziu, Deutsche Bahn a oprit toate trenurile timp de aproximativ două ore, invocând o defecțiune a sistemului Global System for Mobile Communications for Railways (GSM-R), principalul mijloc de comunicație dintre mecanicii de tren și centrele de control al traficului feroviar.