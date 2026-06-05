„Slab”. Cum comentează Zelenski refuzul lui Putin de a accepta o întâlnire faţă în faţă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că respingerea de către omologul său rus Vladimir Putin a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului de peste patru ani din Ucraina demonstrează că liderul de la Kremlin „alege încă războiul”, scrie Agerpres.

„Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a spus Zelenski.

„Cred că acest răspuns a dezamăgit mulți oameni din întreaga lume”, a mai spus liderul de la Kiev.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că nu vede în acest moment niciun motiv pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski atât timp cât un acord de pace nu este schițat, după ce acesta din urmă i-a adresat în ziua precedentă o scrisoare deschisă în care-i cere o întâlnire față în față pentru a încheia războiul dintre țările lor.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forțelor noastre armate”, a spus Putin, vineri, vorbind la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Președintele ucrainean îi cere în scrisoare o întâlnire, dar nu la Moscova sau Kiev, ci într-o țară terță, precum Elveția sau o țară arabă. Primul pas, continuă Zelenski, trebuie să fie un armistițiu și un schimb de prizonieri, începând cu civilii și copiii răpiți de Rusia.

La finalul scrisorii, Zelenski îl amenință pe Putin că, dacă nu pune capăt războiului, va trebui să lupte pentru propria sa existență, argumentând că istoria arată că atunci când Rusia obosește urmează o schimbare.