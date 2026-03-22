Slovenia a limitat vânzările de carburanți după ce benzinăriile au început să sece: „Nu credeam că evenimentele din Iran ne vor ajunge din urmă așa de repede”

Slovenia a limitat temporar, duminică, cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată, pentru a face față penuriei din benzinării, potrivit Reuters.

La nivelul fiecărei stații, alimentarea este limitată la 50 de litri pe zi pentru vehiculele private și la 200 de litri pentru persoane juridice și antreprenori, inclusiv fermieri. Restricțiile rămân în vigoare până la noi anunțuri, a declarat sâmbătă seară premierul Robert Golob.

„Vreau să vă asigur că există suficient combustibil în Slovenia, depozitele sunt pline și nu vor exista penurii”, a declarat Robert Golob, un lider liberal care îl înfruntă pe populistul de dreapta Janez Janša în alegerile de duminică.

Golob a spus că problema ține de transportul combustibilului către benzinării și că armata va interveni cu cisterne pentru a ajuta distribuitorii să își aprovizioneze stațiile.

Petrol, cea mai mare companie de distribuție de combustibil din Slovenia, s-a confruntat cu lipsuri, ceea ce a dus, în ultimele zile, la cozi lungi la benzinării

Multe stații Petrol din întreaga țară au fost închise duminică. Cele aparținând grupului ungar MOL au rămas deschise, însă limitaseră deja alimentarea la 30 de litri pentru persoane fizice și 200 de litri pentru persoane juridice.

„Astăzi nu am avut probleme, pentru că am o aplicație prin care pot verifica unde pot alimenta”, a spus Tamara Gale Beasinsky, profesoară în vârstă de 40 de ani, aflată la o benzinărie din Ljubljana. „Dar ieri am avut probleme, pentru că am stat la coadă mai bine de 20 de minute… și am reușit să alimentăm doar 30 de litri de motorină.”

Guvernul le-a cerut comercianților să transmită zilnic situația stocurilor, astfel încât să poată fi impuse măsuri suplimentare, dacă va fi nevoie. De asemenea, autoritățile au recomandat pregătirea unor măsuri speciale pentru șoferii străini, a spus Golob.

„Nu credeam că evenimentele din Iran ne vor ajunge din urmă așa de repede”, a declarat Sahli Pierre-Alain, un turist elvețian aflat în Ljubljana.

