Slovenii decid duminică dacă aprobă sinuciderea asistată, deși au mai făcut-o o dată printr-un referendum de anul trecut

Călugărițe la referendumul din Slovenia privind sinuciderea asistată, căreia Biserica catolică i se opune vehement. Foto: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Slovenii decid duminică, în cadrul unui referendum organizat după o inițiativă cetățenească, dacă legea adoptată în iulie de Parlamentul lor pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, transmite France Presse.

Mai multe țări europene, printre care Elveția și Austria, permit deja persoanelor aflate în fază terminală să beneficieze de asistență medicală pentru a-și pune capăt zilelor.

Slovenia urma să se alăture acestora în această toamnă. Însă un grup civic, susținut de Biserica Catolică și de opoziția conservatoare, a reușit să strângă cele 40.000 de semnături necesare pentru a bloca aplicarea textului pe care îl acuză că permite „otrăvirea bolnavilor și a persoanelor în vârstă” și pentru a convoca un nou referendum.

Legea fusese aprobată de legislativ după un prim referendum în 2024, în cadrul căruia 55% dintre votanți s-au pronunțat în favoarea sinuciderii asistate.

Aceasta prevede acordarea dreptului de a-și pune capăt zilelor pacienților lucizi, incurabili și a căror suferință sau stare de sănătate este insuportabilă, cu excepția cazurilor de boală mintală.

Textul nu autorizează însă eutanasia, adică moartea provocată de altcineva la cererea unui bolnav.

Premierul Golob: „Fiecare trebuie să poată decide singur”

Prim-ministrul liberal Robert Golob a încurajat sloveni să susțină această lege. „Fiecare dintre noi trebuie să poată decide singur cum și cu ce demnitate ne vom pune capăt vieții”, a declarat miercuri, în timpul votului anticipat de la Ljubljana.

La rândul său, Biserica Catolică a criticat o legislație „care este împotriva Evangheliei, legii naturale și demnității umane”.

Secțiile de votare vor fi deschise între orele locale 07:00 și 19:00. În total, 1,7 milioane de cetățeni sunt chemați la vot, iar primele rezultate sunt așteptate în cursul serii.

Întrebarea adresată slovacilor este: „Susțineți intrarea în vigoare a legii privind sfârșitul vieții asistat, care a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025?”.

Pentru ca legea să fie suspendată, cel puțin 20% din electorat trebuie să voteze „nu”.

Totuși, acest lucru nu ar însemna renunțarea totală la posibilitatea sinuciderii asistate în această țară cu 2,1 milioane de locuitori. Parlamentul va putea aproba iar un nou proiect de lege după 12 luni.

Potrivit unui sondaj publicat săptămâna aceasta de cotidianul Dnevnik, realizat pe un eșantion de 700 de cetățeni, 54,3% dintre votanți sunt în continuare în favoarea legalizării asistenței medicale la moarte, 30,6% se opun, iar 15% se declară indeciși.

Printre țările europene, pe lângă Elveția și Austria pentru sinuciderea asistată, Olanda, Belgia și Luxemburg autorizează eutanasia, în timp ce deputații francezi au aprobat la sfârșitul lunii mai, în prima lectură, crearea unui drept la ajutorul pentru a muri. Președintele Emmanuel Macron a evocat posibilitatea unui referendum în cazul unui „blocaj” parlamentar.