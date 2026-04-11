Slujba de Înviere de la Patriarhie. La ce oră începe și când pot lua credincioșii Lumina Sfântă

Slujba de Înviere la Catedrala Patriarhală din București, 20 aprilie 2025. Inquam Photos / George Călin

Credincioșii ortodocși sunt aşteptaţi la cel mai important moment religios al anului: Învierea Domnului. Slujba de Înviere începe diseară în toate bisericile ortodoxe și continuă până în zori. La Catedrala Patriarhală din București sunt așteptați să participe mii de oameni. Programul complet a fost anunțat de Basilica.

În Sâmbăta Mare, 11 aprilie, la Catedrala Patriarhală din București se săvârșește, de la ora 10.00, Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia.

Catedrala va fi închisă în intervalul 13:30-19:30, pentru pregătirile dedicate slujbelor pascale.

După acest interval, enoriașii sunt așteptați să participe la Canonul Sâmbetei Mari, oficiat de la ora 23:30.

La ora 00.00, are loc Utrenia Învierii. Preoții ies din altar cu Lumina Sfântă și adresează chemarea „Veniți de luați lumină”.

În continuare, este citită Evanghelia Învierii, iar slujba continuă cu Sfânta Liturghie până spre dimineață.

Pentru credicioșii care nu pot ajunge, slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.

Programul slujbelor pentru Săptămâna Luminată (11–18 Aprilie 2026)

Duminica Învierii (Sf. Paști)

00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie

12:00 – A doua Înviere

Luni

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Marți

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Miercuri

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Joi

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Vineri

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Sâmbătă

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia

18:00 – Acatistul Învierii

În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).