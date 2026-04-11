Slujba de Înviere de la Patriarhie. La ce oră începe și când pot lua credincioșii Lumina Sfântă
Credincioșii ortodocși sunt aşteptaţi la cel mai important moment religios al anului: Învierea Domnului. Slujba de Înviere începe diseară în toate bisericile ortodoxe și continuă până în zori. La Catedrala Patriarhală din București sunt așteptați să participe mii de oameni. Programul complet a fost anunțat de Basilica.
În Sâmbăta Mare, 11 aprilie, la Catedrala Patriarhală din București se săvârșește, de la ora 10.00, Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia.
Catedrala va fi închisă în intervalul 13:30-19:30, pentru pregătirile dedicate slujbelor pascale.
După acest interval, enoriașii sunt așteptați să participe la Canonul Sâmbetei Mari, oficiat de la ora 23:30.
La ora 00.00, are loc Utrenia Învierii. Preoții ies din altar cu Lumina Sfântă și adresează chemarea „Veniți de luați lumină”.
În continuare, este citită Evanghelia Învierii, iar slujba continuă cu Sfânta Liturghie până spre dimineață.
Pentru credicioșii care nu pot ajunge, slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.
Programul slujbelor pentru Săptămâna Luminată (11–18 Aprilie 2026)
Duminica Învierii (Sf. Paști)
00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie
12:00 – A doua Înviere
Luni
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Marți
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Miercuri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Joi
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Vineri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Sâmbătă
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia
18:00 – Acatistul Învierii
În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).