VIDEO Snoop Dogg, „tricolor” la Jocurile Olimpice din Italia. Gestul cu care rapperul a cucerit delegația României

Snoop Dogg a fluturat steagul României la JO de la Milano. Sursa foto: captură video / Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat imagini inedite cu Snoop Dogg, care a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper s-a alăturat delegației tricolore într-un gest care a cucerit imediat internetul.

Imaginile surprinse în timpul festivităților care au loc înaintea deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina arată momentul în care Snoop Dogg se întâlnește cu sportivii români în stațiunea Cortina d’Ampezzo, potrivit Antena 3 CNN.

După o sesiune rapidă de fotografii, sportivii români i-au înmânat artistului un steag tricolor. Vizibil încântat, Snoop Dogg a preluat imediat steagul și a început să-l fluture energic.

Momentul publicat vineri seară pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român a devenit instantaneu viral, adunând zeci de mii de vizualizări și distribuiri în doar câteva ore.

Succesul clipului reconfirmă legătura specială a starului american cu fanii din țara noastră, începută accidental în urmă cu un deceniu. Atunci, o eroare de check-in pe Instagram a transformat comuna mureșeană Bogata într-o destinație celebră la nivel global.