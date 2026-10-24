Snoop: Noi mesaje dezvăluie relația lui Simion cu consultanții israelieni și ce l-a speriat pe liderul AUR. „Sper să nu ne afecteze colaborarea”

AUR neagă colaborarea cu consultanții israelieni apropiați lui Netanyahu și susține că nu există niciun contract cu aceștia. Noi mesaje obținute de site-ul de investigații Snoop arată cum George Simion le-a transmis, în septembrie, celor doi întrebările primite de la o publicație din România despre relația cu Srulik Einhorn.

În prima parte a investigației, Snoop a scris că în chaturile personale ale lui Srulik Einhorn și Jonatan Urich, doi consilieri politici care au lucrat sau lucrează pentru Benjamin Netanyahu și partidul său, Likud, apar zeci de discuții despre strategia de comunicare a AUR și Simion.

Noi mesaje la care a avut acces Snoop arată 8 documente legate de comunicarea AUR schimbate în decurs de numai două luni între cei doi consilieri.

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Noi mesaje intrate în posesia Snoop arată că George Simion discuta personal cu cei doi consultanți israelieni încă de dinainte de finalul lunii august.

Conversațiile pe care site-ul de investigații le publica acum arată și de ce liderul AUR s-a temut să oficializeze o înțelegere cu apropiații lui Netanyahu.

Pe 14 septembrie, în ziua în care Srulik Einhorn urma să se întâlnească cu Simion, cei doi consultanți află că Simion a primit o solicitare de presă privind colaborarea lor.

„G4 Media întreabă despre colaborarea noastră”, vine un mesaj de la Einhorn către partenerul său, Urich, atașând și o imagine. Felul în care decurge comunicarea indică faptul că Einhorn doar re-trimite un mesaj primit în engleză.

Ulterior, în chat apar și întrebările trimise de jurnaliști, precum și răspunsul dat de partid: „Nu lucrăm cu acest domn. Ne-a fost recomandat de cineva din conducerea Likud, dar nu am finalizat nicio colaborare”.

Potrivit mesajului lui Einhorn, atât solicitarea jurnaliștilor, cât și răspunsul partidului i-au fost trimise chiar de către George Simion. Consultantul își exprimă și îngrijorarea că implicarea presei ar putea compromite colaborarea cu AUR.

„Simion mi-a trimis-o. Sper să nu afecteze colaborarea cu el”. Răspunsul primit în ebraică de la Urich este scurt și grăitor: פיזדט – tradus politicos în „La dracu!”

Apoi discuția continuă telefonic, prin două apeluri pe WhatsApp inițiate de Einhorn.

„AUR_Professional_Government_Strategy_EN.docx”

Cu o zi înainte de a primi vestea că informații despre legătura lor cu AUR au ajuns la presă, cei doi israelieni discutau despre întâlnirea cu Simion și despre strategia pe care urmau să i-o propună.

Foto: Snoop

Pe 13 septembrie, Eihorn îi scrie partenerului său că pentru discuția cu Simion „este nevoie de ceva serios – o strategie și rezultate concrete”. Urich este de acord: „Ceea ce trebuie să arătăm este că știu să organizeze și să conducă”. Obiectivul, adaugă el, este „un guvern orientat spre rezultate”, în stilul lui Naftali Bennett – fostul premier al Israelului (2021–2022), care a condus anterior partidul de dreapta Yamina.

În noaptea de 13 spre 14 septembrie, Urich îi trimite lui Einhorn un document intitulat: „AUR_Professional_Government_Strategy_EN.docx”. În dimineața următoare, Einhorn își dă BT-ul (bun de tipar, n.red.) pe document și îl anunță că îl va suna curând.

„S-a speriat de presiunea presei”

Aproape de miezul nopții, pe 14 septembrie, apar și efectele anticipate de israelieni după scurgerea de informații către presă privind colaborarea lor cu AUR. Deși avea stabilită o întâlnire în București cu Einhorn, George Simion nu mai este de găsit. Israelianul își anunță partenerul de afaceri: „Simion m-a lăsat baltă, nu răspunde”.

Așa cum am arătat în prima investigație, explicația lui Einhorn pentru care Simion evita contactul era teama de expunerea mediatică.

Cu toate acestea, Simion și Einhorn s-au întâlnit în dimineața zilei următoare, pe 15 septembrie.

George Simion nu a putut fi găsi nici înainte de publicarea primei investigații, nici pentru acest material, în ciuda încercărilor repetate de a-l contacta prin mesaje și telefoane.

Nici biroul de presă al AUR, nici purtătorul de cuvânt, Ștefan Avrămescu, nu au răspuns punctual întrebărilor Snoop privind întâlnirea dintre Simion și Einhorn și redistribuirea mesajelor gândite de apropiații lui Netanyahu.

Investigația, în presa israeliană

Mai multe publicații din Israel au preluat investigația Snoop, în care am arătat că cei doi consultanți isarelieni au redactat mesaje și au pregătit strategii de comunicare pentru AUR. Publicațiile israeliene au insistat asupra controverselor privind antisemitismul și minimalizarea Holocaustului asociate partidului AUR.

Ynet a ridicat și întrebarea dacă implicarea celor doi consultanți israelieni în politica din România a fost transparentă și dacă a fost vreo legătură între activitatea lor din Europa de Est și cea pentru Benjamin Netanyahu.

În timp ce The Seventh Eye a descris investigația Snoop ca pe o nouă piesă în rețeaua de interese externe ale consultanților lui Netanyahu și a amintit și colaborările lui Einhorn cu o filială locală a CDU în Germania. Legat de recentele revelații din Germania despre colaborarea politică cu CDU, partidul de opoziție FDP a cerut o investigație completă a contractelor politice cu consultanți din Israel.

Care este numitorul comun al apropierii apropierea dintre George Simion și Benjamin Netanyahu, în ciuda retoricii antisemite a AUR, în opinia analiștilor israelieni, pe Snoop.