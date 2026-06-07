Șoc în lumea științifică și tech: dovezi că Rusia bruiază din spațiu semnalul GPS, ceea ce părea imposibil până azi. Drona de la Constanța, invocată ca exemplu

O rețea de sateliți rusești a bruiat semnalul GPS în Europa și în alte părți de zeci de ori din 2019 și până acum, potrivit unui nou studiu și informațiilor dintr-un raport al Forțelor Aeriene ale SUA care a ajuns în presa americană.

Informația a provocat stupefacție. Până acum, se știa că bruierea GPS-urilor se putea face cu instalații de pe sol sau din aer, dar nu „țintit” din sateliți.

Bruierea nu înseamnă doar pierderea controlului, poate presupune și preluarea controlului, în anumite cazuri.

„Bruierea semnalului GPS a fost considerată responsabilă și pentru explozia unei drone ucrainene într-un port românesc, vineri”, se consemnează într-una dintre analize.

HotNews a discutat cu oameni din comunitatea tech și cea legată de GPS din România, care au confirmat îngrijorarea.

Sunt vulnerabile și sistemele financiare, de transport și de securitate urbană, scrie presa internațională.

Alertată de SUA, UE lucrează la un sistem menit să „detecteze și să localizeze interferențele” provocate de sateliți, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit The New York Times (NYT).

Studiul inițial, realizat de trei cercetători de la University of Texas și Stanford University, descrie în detaliu modul în care, după aproape doi ani de eforturi, cercetătorii au reușit să identifice o constelație de sateliți ruși de avertizare timpurie aflați pe orbite de tip Molniya ca sursă a unei serii de perturbații greu de detectat ale semnalelor GPS.

Lucrarea a identificat 75 de evenimente pe o perioadă de șapte ani în care stațiile de referință terestre operate de Serviciul Internațional GNSS (Global Navigation Satellite System) în Europa, Groenlanda și Canada au înregistrat perturbări simultane și semnificative.

„Cred că este o escaladare masivă”

Sisteme GPS sunt esențiale pentru aviație, transportul maritim internaținal, sincronizează sisteme financiare și turnurile de comunicații mobile și alte sisteme. Este crucial pentru sistemele de logistică, aplicațiile de ride hailing, sistemele de livrare și chiar și pentru aplicațiile de dating, notează Veritasium, un popular canal de știință și inginerie de pe Youtube.

O perturbare a acestor sisteme pe zone atât de extinse pe cât sunt capabili acești sateliți pot afecta sute de milioane de oameni, explică acesta.

„Așa ceva ar trimite unde de șoc prin toată lumea, nu doar prin Europa, pentru că o absolut nouă armă din spațiu ar fi dezvăluită”, a declarat unul dintre autorii studiului, Todd Humphreys, de la departamentul pentru inginerie aerospațială a University of Texas.

„Și oamenii vor ști că la orice moment va dori, Rusia o poate desfășura deasupra țării lor sau continentului lor. Cred că este o escaladare masivă în contextul conflictului de război electronic de acum”, a adăugat Humphreys, un reputat expert în domeniul sistemelor de navigație prin satelit.

Sky News: Bruierea semnalului GPS și drona de la Constanța

În studiul publicat vineri, oamenii de știință afirmă că au fost detectate perturbări ale semnalelor GPS simultan la stații din Europa, Groenlanda și Canada.

Brutarea semnalului GPS a devenit o problemă recurentă în ultimii ani și a fost considerată responsabilă și pentru explozia unei drone ucrainene într-un port românesc, vineri, notează Sky News.

Potrivit studiului, perturbările înregistrate în ultimii șapte au au durat de obicei între trei și cinci secunde, iar datele sugerează „o singură sursă pentru fiecare eveniment”.

„Receptoarele terestre afectate acoperă o zonă geografică atât de vastă încât nicio sursă terestră sau aeriană nu le-ar putea acoperi pe toate; de aici ipoteza originii spațiale”, au adăugat experții.

Studiul a identificat 75 de zile în care s-a înregistrat cel puțin un „eveniment de interferență GNSS tranzitorie pe o arie extinsă”.

În România, HotNews a discutat cu oameni din comunitatea tech și cea a experților GPS. Ei au confimat că șocul veștii este cu adevărat extrem de important. Nu au acceptat să fie citați, având în vedere sensibilitatea subiectului.

„Ar putea să bruieze un continent în fiecare zi”

Oamenii de știință nu au reușit să determine motivele rușilor și nici măcar nu știu dacă aceștia sunt conștienți de faptul că semnalele sateliților lor interferează cu serviciile GPS, scrie NYT.

Ceea ce îi îngrijorează însă pe experți este faptul că această activitate — fie ea intenționată sau accidentală — poate continua neîntrerupt timp de ani de zile și poate perturba o tehnologie atât de fundamentală pentru lumea modernă.

Cu ajutorul unui dispozitiv de bruiaj spațial, „cineva ar putea, dacă ar dori, să bruieze selectiv un întreg continent în fiecare zi”, a declarat Ramsey Faragher, directorul Institutului Regal de Navigație din Londra.

Cei trei sateliți implicați în interferența studiată de oamenii de știință aparțin unei constelații rusești cunoscută sub numele de EKS, care este responsabilă de detectarea lansărilor de rachete și a exploziilor nucleare din întreaga lume, potrivit lui Bart Hendrickx, istoric al programului spațial rus.

Primul caz de bruiaj pe scară largă a fost înregistrat în octombrie 2019, la o lună după lansarea primului satelit activ din constelația EKS. Cel mai recent a fost detectat la mijlocul lunii februarie.

Foto: Stanislav Shahurin | Dreamstime.com