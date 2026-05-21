Șoc la una dintre cele mai mari firme din România: salarii tăiate cu până la 30% sau concedieri

Cel mai mare exportator de mobilă din România, Aramis Invest, din Maramureș, a decis să reducă salariile cu 10-30% la o mare parte a personalului administrativ, informează site-ul local 2mmnews.ro.

Potrivit sursei citate, angajații care nu sunt de acord cu decizia reducerii salariului, pot opta pentru încetarea raporturilor de muncă în schimbul unor salarii compensatorii stabilite în funcție de vechime.

În plus, unii dintre angajații TESA ar urma să fie mutați în zona de producție.

Reducerile salariale au loc pe fondul scăderii comenzilor de mobilă din acest an.

Până să se ajungă la reduceri de salarii, firma a redus și programul de muncă la 4 zile pe săptămână în primele două luni ale anului, informează publicația locală.

Aramis Invest este deținută de antreprenorii Vladimir Iacob (60%) și Marius Șelescu (40%) și avea la finalul anului 2024 6.070 de angajați, cel mai mare angajator din județ.