Șoc pentru una din cele mai mari firme de tehnologie din lume: a pierdut 69 de miliarde de dolari într-o singură zi. Ce a cauzat prăbușirea cu 25%

Una din cele mai mari companii de tehnologie din lume a suferit cea mai mare scădere a pieței bursiere din istoria sa, pierzând aproximativ 69 de miliarde de dolari în valoare de piață într-o singură sesiune.

Și asta pentru că avertismentul privind rezultatele sale a dezvăluit o nouă realitate pe piața tehnologiei: explozia investițiilor în inteligența artificială începe să „sece” bugetele pentru soluțiile software tradiționale, scrie Naftemporiki

Acțiunile companiei americane IBM au scăzut cu peste 25%, marcând cea mai mare scădere zilnică înregistrată vreodată, după ce conducerea a anunțat că firma nu își va îndeplini obiectivele pentru al doilea trimestru.

Inteligența artificială își schimbă prioritățile

Spre deosebire de presiunile anterioare cu care s-au confruntat companiile de software, când investitorii se temeau că instrumente precum ChatGPT sau Claude vor înlocui multe aplicații SaaS (Software as a Service -software livrat ca serviciu) de data aceasta problema este diferită.

Companiile continuă să investească în tehnologie, dar își direcționează o parte din ce în ce mai mare din bugete către servere, sisteme de stocare, memorie și echipamente pentru aplicații de inteligență artificială, lăsând mai puține resurse pentru software și infrastructură convenționale.

„Clienții ne-au spus, în esență, că trebuie să facă loc în bugetele lor pentru inteligența artificială”, a comentat Gil Luria, șeful departamentului de cercetare tehnologică al DA Davidson, estimând că alte companii vor prezenta o imagine similară în perioada actuală de raportare a câștigurilor.

„Nu ne așteptam la o schimbare atât de mare”

CEO-ul IBM, Arvind Krishna, a recunoscut că mulți dintre clienții mari ai companiei și-au schimbat prioritățile de investiții în iunie, alegând să cumpere infrastructură IT înainte ca prețurile să crească și mai mult.

După cum a explicat el, companiile și-au mărit cheltuielile pentru servere, sisteme de stocare și memorie, deoarece deficitul global de echipamente de inteligență artificială continuă să pună presiune pe piață.

„Ne așteptam la un anumit impact din cauza problemelor din lanțul de aprovizionare, dar nu la amploarea acestei realocări a cheltuielilor de investiții”, a spus el.

Dezamăgire și față de noul mainframe

Presiunea nu s-a limitat la software.

Vânzările modelului z17, noul mainframe al IBM conceput special pentru aplicații de inteligență artificială, au fost mult sub previziunile companiei.

IBM estimează acum că veniturile din infrastructură vor scădea cu aproximativ 7%, comparativ cu o prognoză anterioară care prevedea o scădere mult mai mică.

Presiunea se răspândește în întreaga industrie

Evoluțiile de la IBM au îngrijorat investitorii și piața de software în ansamblu.

Acțiunile Adobe, Salesforce, Workday și ServiceNow au scăzut brusc în primele tranzacții de vineri, pe măsură ce au crescut temerile că firmele reduc achizițiile tradiționale de software pentru a finanța cheltuielile tot mai mari cu inteligența artificială.

Deși pierderile au fost limitate până la închiderea sesiunii de tranzacționare, mesajul transmis de IBM este considerat deosebit de important pentru industrie.

Câștigătorii noii ere

În timp ce IBM și alte companii de software sunt sub presiune, marii furnizori de infrastructură de inteligență artificială continuă să beneficieze.

Producători precum Nvidia, precum și companiile de memorie SK Hynix, Micron și Samsung Electronics, se află în centrul unei cereri fără precedent, deoarece dezvoltarea modelelor de inteligență artificială necesită cantități din ce în ce mai mari de cipuri specializate.

Creșterea cererii a dus deja la o penurie de memorie DRAM și NAND, ceea ce a dus la creșterea costului nu numai al infrastructurii de inteligență artificială, ci și al produselor de larg consum, de la computere și tablete la console de jocuri.

Piața observă o schimbare mai profundă

În ciuda șocului asupra acțiunilor IBM, mai mulți analiști cred că avertismentul companiei confirmă ceva mult mai amplu: inteligența artificială nu mai este o promisiune de viitor, ci prioritatea principală de investiții pentru companii.

După cum observă ei, adevărata răsturnare nu constă în faptul că firmele cheltuiesc mai puțin pe tehnologie, ci în faptul că își redistribuie bugetele în favoarea inteligenței artificiale, creând noi câștigători și noi perdanți în industrie.