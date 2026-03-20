Socialistul Emmanuel Grégoire, favorit să câștige primăria Parisului, în competiție cu extrema-dreaptă, stânga radicală și Macron

Un sondaj realizat de Cluster 17 și publicat de Politico arată că Grégoire, candidatul stângii moderate, poate obține duminică 48% din voturi, pentru a se clasa în fața rivalelor sale Rachida Dati și Sophia Chikirou.

Socialistul Emmanuel Grégoire are o șansă mare de a câștiga turul al doilea al alegerilor municipale de la Paris și de a prelungi dominația de un sfert de secol a stângii în capitala franceză, arată ultimul sondaj înaintea scrutinului de duminică.

Sondajul realizat de Cluster 17 și publicat de Politico arată că Grégoire ar obține 48% din voturi, cu șapte puncte procentuale în fața contracandidatei conservatoare Rachida Dati.

Sophia Chikirou, din partea partidului de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI), ar ocupa locul al treilea, cu 11%.

O cursă competitivă

Grégoire a terminat primul tur, duminica trecută, cu 12 puncte în fața lui Dati, dar cursa a devenit mai competitivă după alianțele oficiale și informale formate de candidații de dreapta.

Mai întâi, candidatul de centru-dreapta Pierre-Yves Bournazel, care a terminat pe un dezamăgitor loc patru, a decis să o susțină pe Dati, cele două liste fuzionând.

Apoi, decizia europarlamentarei de extrema dreaptă Sarah Knafo (Reconquête!) de a se retrage din cursă i-a dat lui Dati un nou impuls.

În schimb, Grégoire a ales să nu facă echipă cu Chikirou din principiu, din cauza abordării agresive și conflictuale a partidului acesteia față de alegerile locale.

Dati ar putea avea de beneficiat, deși foarte puțin, și de susținerea implicită oferită de principalul partid de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), al cărui candidat nu s-a calificat în turul al doilea.

Joi, șefa grupului parlamentar al RN, Marine Le Pen, a făcut un apel la „blocarea” lui Emmanuel Grégoire la Paris, un apel dublat de vocea liderului oficial al partidului, Jordan Bardella.

Pe cine susține Macron

În aceeași zi, un mic scandal a izbucnit când Grégoire l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron că a „intervenit” pentru a „contribui la retragerea lui Sarah Knafo” în favoarea lui Dati.

„Emmanuel Macron a intervenit personal (…) la diferite niveluri pentru a contribui la retragerea (eurodeputatei de extremă dreapta, n.r.) Sarah Knafo, prin intermediari, prin persoane care au susținut în mod tradițional Reconquête!”, a acuzat Grégoire, evocând o „greșeală morală imensă”.

Macron a negat personal că ar fi intervenit în favoarea retragerii candidatei de extremă dreapta, considerând că acuzațiile socialistului Emmanuel Grégoire „îl dezonorează”.

„Aceste afirmații nu au niciun sens, îl dezonorează puțin pe cel care le spune așa, fără menajamente (…) nu este serios”, a declarat președintele Republicii la sosirea sa la un summit european la Bruxelles. „Nu, nu o cunosc personal pe doamna Knafo și nu intervin deloc în aceste alegeri municipale”, a adăugat el.

În perioada premergătoare primului tur al alegerilor pentru primăria Parisului, partidul lui Macron l-a susținut oficial pe candidatul de centru-dreapta Pierre-Yves Bournazel. Totuși, surse apropiate lui Macron au sugerat că, în privat, acesta o susținea pe Dati, scrie Politico.

După încheierea alegerilor, Macron a sunat-o pe Dati și pe șeful partidului lui Bournazel, fostul prim-ministru Edouard Philippe, încurajându-i să formeze o alianță.