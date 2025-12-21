„Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste”, spune unul dintre cei mai titrați regizori români

Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Cineastul punctează scindarea din societate, faptul că România este o ţară în care anumite grupuri fac „business cu justiţia” iar cele mai multe subvenţii merg către biserici în detrimentul educaţiei, culturii şi sănătăţii.

„Din păcate se vede foarte clar zilele astea cam cum arată România. Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric şi populat de naraţiuni iraţional-propagandistice. O ţară în care nu mai există civili în funcţii publice, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste care se îmbogăţesc din afaceri cu statul, sunt mai presus de orice lege şi fac trocuri cu justiţia care e doar un alt business. O ţară în care trăieşti până ai ghinionul să trebuiască să intri în spital şi în care subvenţiile pentru bisericile sunt disproporţionate faţă de cele pentru cultură, educaţie ori sănătate. O ţară în care nici un concurs şi nici o numire nu sunt exclusiv pe baza de merit”, spune Mungiu, în analiza sa pentru news.ro.

Cristian Mungiu, Foto: Dia Dipasupil / Getty Images / Profimedia

„Desigur, s-au făcut progrese, acelea de care îşi doreau să beneficieze şi cei aflaţi din 89 la putere sub diferite forme”, precizează cineastul.

În opinia sa, „alegerile prezidenţiale de anul trecut sau încăpăţânarea pe pensiile speciale de acum ne arată că aceste grupuri care ţin ţara captivă sunt gata să sacrifice orice finanţare pentru beneficiul tuturor dacă le afectează interesele personale şi să rişte să sacrifice până şi relaţii internaţionale daca ar fi de natură să le şubrezească poziţia de autoritate absolută”.

Cine e Cristian Mungiu

Cristian Mungiu este primul regizor român care a câştigat Palme d’Or pentru lungmetraj, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007).

Cineastul a semnat regia a 12 filme de scurt şi lung metraj. A debutat în lungmetraj cu „Occident” (2002), cu Alexandru Papadopol în rolul principal, şi a continuat cu „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007), „Amintiri din Epoca de Aur” (2009) şi „După dealuri” (2012).

În 2012, la Festivalul de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a primit trofeul pentru Cel mai bun scenariu, pentru povestea filmului „După dealuri”, iar actriţele Cosmina Stratan şi Cristina Flutur au fost recompensate cu premiul pentru interpretare feminină.

„Bacalaureat”, lansat în 2016, i-a adus premiul pentru regie la Cannes şi a beneficiat de aprecierea criticilor şi a publicului. În acelaşi an, a fost invitat să facă parte din Academia de Film Americană, cea care acordă premiile Oscar.

De asemenea, Cristian Mungiu este primul cineast din România care a fost invitat să facă parte din juriul competiţiei oficiale de la Cannes, la ediţia din 2013. Juriul din acel an a fost prezidat de regizorul Steven Spielberg.

În 2012, cineastul a primit din partea Regelui Mihai I medalia „Crucea Casei Regale a României”, după ce, în iunie 2007, a primit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler din partea preşedinţiei României. În mai 2013, a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor din partea Guvernului francez. În octombrie 2017, a primit, din partea ambasadoarei Franţei la Bucureşti, Michèle Ramis, însemnele de Cavaler al Ordinului Legiunea de Onoare, distincţie oferită de preşedintele Franţei.

A înfiinţat, în 2003, împreună cu regizorul şi muzicianul Hanno Höfer şi cu directorul de imagine Oleg Mutu, compania de producţie Mobra Films. A produs mai mult de 15 titluri, filme proprii, dar şi pentru alţi regizori români şi străini.

În ultimii doi ani, a produs lungmetrajele „The Sisters Brothers”, de Jacques Audiard, care a avut premiera la Veneţia 2018, şi „Lemonade”, de Ioana Uricaru, primul film românesc filmat în America de Nord, dar şi miniseriile „Hackerville” şi „Bani negri (pentru zile albe)” pentru HBO.

Organizează de 16 ani festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, ocazie cu care publicul din ţară are posibilitatea de a vedea filmele selectate la festivalul de pe Croazetă.

Anul acesta a făcut parte din juriul competiţiei principale a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

Tot anul acesta, filmul „Jaful secolului/ Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai, pe un scenariu de Cristian Mungiu, a fost primit cu succes de public şi a fost propunerea României pentru o nominalizare la Oscar.