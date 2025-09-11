Șocul american văzut de o româncă în delegație oficială. „Întrebarea pe care cred că o vom auzi constant e simplă și brutală”

„Ordinea mondială nu va mai fi ceea ce era cu câțiva ani în urmă. Aceasta este noua normalitate. Și că trebuie să luăm asta ca pe un semnal de alarmă”, a scris Elena Calistru, fondatoarea Funky Citizens, împărtășind surprizele unei vizite în SUA ca parte a unei delegații europene oficiale.

„Sunt în SUA cu o misiune a EESC – European Economic and Social Committee – o săptămână în Washington și Chicago, ascultând ce gândește America despre noi și despre ea însăși. Tocmai am încheiat întâlnirile din Washington cu oficiali, instituții, societate civilă, asociații de business, think tank-uri”, scrie Elena Calistru, pe contul său de Facebook.

Elena Calistru, președintă Funky Citizens. Inquam Photos / George Călin

EESC este organizația consultativă a UE legată de reprezentarea societății civile.

„Cea mai puternică revelație pentru mine a fost să înțeleg cum comerțul nu mai este o chestiune de relații externe sau o politică comercială care se leagă de aspecte geopolitice. Continuă să fie și asta, dar a devenit în primul rând o politică internă”.

„Pentru ei, tarifele par să fie o modalitate de a răspunde la o problemă socială – în special șomajul în rândul tinerilor, mai ales bărbații tineri”, a constatat românca.

„În același timp, percepția aici este că acordul cu UE nu este neapărat o victorie, că UE a fost un negociator dur și că a obținut o înțelegere foarte bună, posibil cea mai bună (în vreme ce în Europa multă lume privește acest episod ca pe o cvasi-capitulare fără luptă)”.

„Nostalgia nu e o strategie”

„Am auzit atât de mulți oameni spunându-ne că Europa trebuie să se trezească, să se miște mai repede, să fie mai unită, să fie mai conștientă că lumea s-a schimbat fundamental și că, în principiu, nostalgia nu este o strategie. Ordinea mondială nu va mai fi ceea ce era cu câțiva ani în urmă. Aceasta este noua normalitate. Și că trebuie să luăm asta ca pe un semnal de alarmă”, spune Elena Calistru.

Ea atinge și subiectele în care ”noua gândire” din SUA nu e de acord cu politica din România sau chiar din Europa.

„Criticile la DSA, la politicile noastre de protecție a datelor, la standardele de mediu sunt constant prezente, dar simt că ei văd doar ce îi deranjează, nu și valorile pe care încercăm să le protejăm sau provocările cu care ne confruntăm”.

„Trag speranța că vom reuși să explicăm că avem Rusia care folosește dezinformarea să ne distrugă alegerile și așa am ajuns să avem nevoie de regulile astea sau că și ai noștri se plang de unele reglementări. Și că imperfecte cum sunt, unele standarde pot fi îmbunătățite și simplificate, dar trebuie să găsim și calea să protejăm unele valori importante pentru Europa democratică”.

„China pare să fie obsesia momentului”

”Mă tem că există și un pic de ciocnire culturală, dincolo de argumentele legate de nevoia de a sparge orice bariere în calea inovării în afaceri, pentru că China nu are niciuna. Dar da, China pare să fie obsesia momentului și nu e doar despre tehnologie. E despre a alege o tabără. Întrebarea pe care cred că o vom auzi constant e simpla și brutala: pe cine alegeți? Lumea devine din ce în ce mai binară și nu știu dacă Europa e pregătită pentru asta”.

„Cu toate acestea, aș spune că oamenii discută și sunt mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în interiorul țării. Doar ciclul de știri de astăzi este nebun: Charlie Kirk a fost asasinat într-un act oribil de violență politică, în același timp când mulți oameni vorbesc despre uciderea Irinei Zarutska și despre cât de ciudat este să ai Garda Națională pe străzile din DC și alte orașe mari”.

„Polarizarea se simte fizic în conversații. America are probleme existențiale acasă și nu prea are răbdare cu problemele altora. E o schimbare fundamentală și nu știu dacă Europa înțelege implicațiile”.

„Întrebarea e dacă găsim un echilibru între lumea mult mai tranzacțională care se conturează și valorile pentru care credem că merită să luptăm. Mă întreb dacă nu am apăsat prea des butonul de snooze când soneria geopolitică suna. Și dacă mai avem timp să ne trezim frumos, sau trebuie să sărim direct din pat”, încheie Elena Calistru.

Sursa foto: Dreamstime.com