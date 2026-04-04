Şofer de autobuz, prins la volan cu o alcoolemie de peste unu la mie, după ce s-a răsturnat cu autovehiculul

Un şofer de autobuz din judeţul Alba a fost reţinut de către poliţişti în urma unui accident rutier, scrie News.ro. El a scăpat autovehiculul de sub control, într-o curbă, iar în urma verificărilor agenţii au constatat că, la momentul producerii evenimentului, avea o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat.

Şoferul, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Cergău Mare, a fost reţinut preventiv pentru 24 de ore vineri, în urma unui accident produs în seara zilei de 30 martie, a anunţat sâmbătă Poliţia Judeţeană Alba.

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 22:30, pe drumul judeţean 107, în afara localităţii Cergău Mare.

Poliţiştii rutieri care au făcut cercetarea la faţa locului şi au constatat că şoferul, care circula cu autobuzul pe direcţia de mers Cergău – Roşia de Secaş, pe un sector de drum în curbă, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

„În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei”, au transmis oficialii Poliţiei.

În momentul producerii evenimentului rutier, bărbatul se afla singur în autobuz. El a fost rănit uşor, fiind dus la Spitalul Municipal Blaj.

Bărbatul urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, cercetările în cazul său continuând sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.