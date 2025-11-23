Şofer prins la volan cu o alcoolemie de aproape 3 la mie, în Alba. I s-au luat de două ori probe de sânge

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a fost prins de poliţişti în timp ce conducea o mașină cu o concentraţie alcoolică de 2,93 g/l alcool pur în sânge, anunță IPJ Alba.

Potrivit Poliției, bărbatul, din comuna Adămuş, judeţul Mureş, a fost oprit în seara de 21 noiembrie, în jurul orei 22.00, pentru control, pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă, județul Alba.

„Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind condus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge. Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate, au indicat concentraţia de 2,93 g/l alcool pur în sânge, pentru prima probă şi 2,76 g/l alcool pur în sânge, pentru a doua probă”, a transmis duminică de IPJ Alba.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, iar în cursul zilei de astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.