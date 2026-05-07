Zeci de șoferi STB, suspectați că au furat motorină și piese auto. Ce au găsit polițiștii la percheziții

Polițiștii au făcut joi 20 de percheziții în București și trei județe de lângă capitală într-un dosar privind furturi de la principalul operator de transport public de suprafață din subordinea Primăriei.

„Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil și piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Polițiștii au efectuat, în cursul dimineții, 20 de percheziții domiciliare, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri relevante în anchetă, printre care și „peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil”.

Potrivit unor surse din anchetă, este vorba despre motorină.

În anchetă sunt vizați 21 de șoferi ai Societății de Transport București (STB), de la Autobaza Nordului, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Conform surselor citate, ei sunt suspectați că au sustras, în mod repetat, cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto din patrimoniul societății.

Comiterea faptelor a avut loc pe o perioadă mai lungă de timp iar anchetatorii urmează să stabilească care este prejudiciul în acest caz, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Suspecții urmează să fie audiați la sediul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în dosarul de furt calificat.