Șoferii blocați în trafic din cauza lucrărilor rutiere vor primi înapoi taxa auto în Italia

Începând cu 1 iunie, în Italia a intrat în vigoare rambursarea taxelor de autostradă în cazul blocajelor rutiere sau al întârzierilor cauzate de lucrările de pe rețeaua rutieră, relatează agenția ANSA.

Organizația de protecție a consumatorilor Codacons precizează că „șoferii vor putea obține despăgubiri direct de la administratorii autostrăzilor pentru disfuncționalitățile întâmpinate în timpul deplasărilor”.

Astfel, este pusă în aplicare o hotărâre de anul trecut 2025 a Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia. În această primă etapă, întârzierile cauzate de șantiere vor viza doar problemele apărute pe trasee aflate în întregime pe sectoare administrate de același concesionar.

Rambursările pentru lucrările aflate pe sectoare gestionate de mai mulți concesionari vor intra în vigoare până în data de 1 decembrie a acestui an.

Șoferii vor primi banii înapoi în funcție de durata întârzierii și lungimea traseului

În cazul întârzierilor provocate de lucrări, rambursările variază în funcție de lungimea traseului:

pentru traseele mai scurte de 30 km, dreptul la rambursare este acordat indiferent de durata întârzierii;

pentru traseele cu lungimea cuprinsă între 30 și 50 km, rambursarea se acordă dacă întârzierea depășește 10 minute;

pentru traseele mai lungi de 50 km, întârzierea trebuie să fie de cel puțin 15 minute.

Valoarea rambursărilor este calculată pe baza coeficienților stabiliți de Autoritatea de Reglementare a Transporturilor.

În cazul blocajelor de trafic, rambursarea va fi egală cu 50% din taxa de autostradă dacă oprirea durează între 60 și 119 minute; cu 75% pentru blocaje cu durata cuprinsă între 120 și 179 de minute; și cu 100% dacă blocajul depășește 180 de minute.