Șoferii din România care uită acasă permisul de conducere, buletinul sau certificatul de înmatriculare al mașinii nu mai riscă să fie amendați pentru lipsa documentelor în format fizic, dacă acestea au fost emise de autoritățile române și pot fi verificate de polițiști în bazele de date oficiale. Șoferii vor fi obligați însă să prezinte o copie a actului de identitate, pe hârtie sau pe telefon.

Proiectul legislativ, inițiat de parlamentari USR, a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, cu 247 de voturi „pentru”.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, se arată în proiectul adoptat de Parlament.

Conducătorii auto vor trebui însă să prezinte o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic.

„Prin excepție de la prevederile alin. (2), obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”, se mai arată în proiectul de lege adoptat de Parlament.

Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii sunt obligați să respecte prevederile actuale ale Codului Rutier și riscă amenzi dacă nu prezintă documentele necesare în cazul unui control în trafic.