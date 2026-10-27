Șoferița care a lovit-o mortal pe Anastasia a fost condamnată la închisoare cu executare, după patru ani de procese

Femeia care a provocat accidentul rutier, în 2022, în care Anatasia, o fetiță de patru ani și-a pierdut viața, și-a aflat pedeapsa.

Conform sentinței Judecătoriei Pașcani, Mariana Coșofreț a primit 4 ani și 6 luni închisoare pentru ucidere din culpă, pedeapsă contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea a unui vehicul fără permis de conducere, rezultând o pedeapsă rezultantă de executat de 5 ani și 6 luni de închisoare, scrie Agerpres.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Daune morale pentru familie

Instanța a admis acțiunile formulate de familia Anastasiei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane lei daune morale.



„Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere”, a anunțat avocatul Adrian Cuculis.



Conform anchetei, la data de 1 iunie 2022, ora 18:37, în timp ce conducea un autoturism pe DS 516, în localitatea Sticlăria, comună Scobinți, județul Iași, Mariana Coșofreț a acroșat-o cu partea din stânga față a autovehiculului pe Anastasia, în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia fetița a decedat.



În luna iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis, Parchetul informând, la acel moment, că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Legea, denumită în memoria fetiței

Avocatul Adrian Cuculis a făcut plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța a întors dosarul la Parchet. Astfel, după continuarea cercetării, s-a ajuns ca șoferița să fie deferită justiției și pentru ucidere din culpă.



„Dreptate pentru Anastasia! Este vorba despre fetița de 4 ani din Hârlău omorâtă de șoferița fără permis și care a dus la schimbarea legii. După o posibilă «măsluire» a măsurătorilor de la fața locului (conform spuselor martorilor din dosar) și după ce polițistul și procurorul au trimis-o în judecată pe șoferiță doar pentru conducere fără permis și nu și ucidere din culpă, în urma plângerii făcute împotriva ordonanței de clasare, instanța a întors dosarul la Parchet și i-a obligat să continue cercetarea. De dată recentă și în urma altor audieri din care reieșea clar situația și cum a fost omorâtă fetița, Parchetul a trimis-o în judecată pe șoferiță și pentru ucidere din culpă. Situația este de-a dreptul stranie, în contextul în care la primul termen judecătorul s-a abținut de la judecarea cauzei, iar cel de-al doilea investit ulterior s-a abținut și el. Acum așteptăm un nou termen de cameră preliminară”, spunea la acea vreme avocatul Adrian Cuculis.



După accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, care prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.



Legea a fost denumită astfel în memoria fetiței de 4 ani care a fost ucisă pe 1 iunie 2022 în fața casei.