Șoferul din spatele tragediei de la Brașov va fi cercetat în stare de libertate

Şoferul maşinii care a intrat, marţi seara, în trei turişti aflaţi pe trotuar, în zona centrală a Braşovului, va fi cercetat în stare de libertate, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, scrie Agerpres.

Conform sursei citate, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

„Se iau în calcul posibile cauze medicale, dar cercetările urmează să stabilească toate aspectele”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală”, se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

De asemenea, în urma accidentului rutier a rezultat şi vătămarea corporală a conducătorului autoturismului.

Reprezentanţii Spitalului Clinici Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov au informat, miercuri, că şi şoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat şi i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o.