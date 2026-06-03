Solicitarea Statelor Unite pentru aliații europeni și Canada după ce i-au informat oficial că își reduc prezența militară în Europa

Un militar transportă o dronă interceptoare AS3 Surveyor, parte a sistemului american anti-drone cunoscut sub numele de MEROPS, în timpul unui exercițiu cu muniție reală. Foto: Artur Widak / NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa (SACEUR) a declarat miercuri că Washingtonul se așteaptă de la aliații europeni din NATO și de la Canada să își crească rapid numărul de aparate de zbor cu și fără pilot și de nave militare cu care vor contribui la planurile pentru apărare ale Alianței, pe măsură ce sunt retrase capacitățile americane din aceste domenii, a scris Reuters, preluată de Agerpres.

Comunicatul generalului american Alexus Grynkewich a fost emis miercuri, după o reuniune a planificatorilor militari ai NATO, și vine pe fondul deciziei luate de administrația Trump de a reduce rezerva de capabilități militare americane disponibile pentru NATO în situație de criză.

În luna mai, Statele Unite și-au informat aliații cu privire la decizia de a-și reduce contribuția la un cadru cunoscut drept NATO Force Model.

Este primul semnal public cu privire la domeniile militare în care intenționează SUA să opereze primele reduceri.

Generalul reclamă „o co-dependență nesănătoasă de forțele SUA”

Sunt domeniile în care Canada și europenii „pot intensifica eforturile acum și pe termen scurt – pe măsură ce Statele Unite reduc forțele alocate NATO Force Model în Europa și le reorientează în altă parte”, a declarat Grynkewich.

El susține că „a existat o co-dependență nesănătoasă în NATO Force Model de forțele SUA”.

„Președintele (Donald) Trump, secretarul (Apărării) (Pete) Hegseth și alții au fost clari în a spune că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Realitatea potențială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operațiuni o cere”, a adăugat comandantul SACEUR.

În domeniile invocate de generalul Grynkewich „aliații au deja sau vor avea în curând suficiente capacități, ceea ce înseamnă că nu sunt de așteptat lacune în apărare”, a declarat colonelul american Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General al NATO.

„Statele trebuie doar să aloce NATO capacitățile pe care le au”, a mai spus acesta.

Publicația germană Der Spiegel scrisese săptămâna trecută că numărul de avioane de vânătoare americane disponibile pentru NATO urmează să scadă cu o treime, precum și că Statele Unite vor pune la dispoziție mai puține distrugătoare și niciun submarin în cadrul fondului de capacități militare pentru situații de criză.

În plus, potrivit Der Spiegel, Europa va fi obligată să pună la dispoziție propriile drone de recunoaștere. SUA intenționează să reducă semnificativ furnizarea de modele înarmate, a mai scris publicația germană.