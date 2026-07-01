Solistul trupei Village People, Victor Willis, a murit

Victor Willis, solistul formației disco din anii ’70 Village People, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat trupa și familia cântărețului, potrivit BBC și SkyNews.

Vestea decesului său a fost anunțată prin postări pe pagina de Facebook a lui Willis și pe pagina oficială a formației, partenerul său declarând că vestea a fost primită cu „profundă tristețe”.

„Cu profundă tristețe trebuie să anunț decesul soțului meu, VICTOR WILLIS. Victor s-a stins din viață marți, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Familia solicită respectarea intimității în acest moment de mare pierdere”, se precizează în mesajul pe publicat pe contul lui Willis.

Muzicianul născut în Texas a fost solistul și coautorul celor mai mari succese ale formației, printre care se numără „YMCA”, „Go West” și „In The Navy”.

Grupul a dobândit faima internațională în anii ’70, membrii acestuia susținând spectacole îmbrăcați în costume care reprezentau personaje arhetipale de tip macho. Willis a interpretat alternativ rolul unui polițist și al unui ofițer de marină.

A părăsit formația în 1980 și s-a luptat ani de zile în instanță pentru drepturile de autor asupra pieselor pe care le compusese. S-a reîntors însă în 2017 și a interpretat piesa „YMCA” la mitingul organizat de președintele SUA Donald Trump înainte de inaugurare, în ianuarie 2025.