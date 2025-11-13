Soluția de rezervă la care a apelat Rusia, pentru a diminua impactul atacurilor cu drone ucrainene care au lovit cel puțin 17 rafinării importante

Dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Yaroslavl, Rusia, pe 21 octombrie 2025. FOTO: social media / WillWest News / Profimedia

Procesarea petrolului în Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai mari atacuri ale Ucrainei cu drone de până acum, deoarece rafinăriile au evitat scăderea bruscă a producției de combustibil folosindu-și capacitatea de rezervă pentru a compensa daunele provocate de atacuri, arată surse și date citate joi de agenția de presă Reuters.

Kievul și-a intensificat atacurile cu drone efectuate în adâncimea teritoriului rus, cu scopul de a distruge rafinăriile de petrol, depozitele și conductele și de a paraliza cea mai mare sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Majoritatea atacurilor au avut loc la începutul anului 2025, apoi au fost reluate din august. Dronele ucrainene au lovit în total cel puțin 17 rafinării importante, forțând Rusia, al doilea exportator mondial de țiței, să reducă exporturile de combustibil și să comande sisteme suplimentare de apărare împotriva dronelor.

În momentul culminant al celui de-al doilea val de lovituri, între august și octombrie, atacurile și lucrările de întreținere planificate au scos din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei, potrivit calculelor Reuters bazate pe informații provenite de la trei surse din industria rusă.

Dar acest lucru a dus doar la o scădere de 6% a volumului total de rafinare al Rusiei, până la aproximativ 5,1 milioane de barili pe zi – o reducere de aproximativ 300.000 de barili pe zi față de aceeași perioadă a anului trecut -, au mai arătat sursele și datele consultate.

În termeni mai generali, din ianuarie până în octombrie, prelucrarea petrolului a scăzut la aproximativ 220 de milioane de tone metrice (5,2 milioane de barili pe zi), în scădere cu 3% față de anul trecut.

Sursele au vorbit sub condiția anonimatului, datorită caracterului delicat al problemei. Rusia nu mai publică date privind rafinarea petrolului. Ministerul Energiei din Rusia a refuzat să comenteze.

Nu au fost disponibile detalii privind împărțirea între întreținerea planificată și cea neplanificată.

Moscova exploatează capacitatea de rezervă, Kievul laudă succesul atacurilor sale

Cele trei surse din industrie au declarat pentru Reuters că rafinăriile rusești funcționau cu mult sub capacitatea maximă înainte de atacuri și au reușit să atenueze impactul acestora prin repornirea unităților de rezervă atât la fabricile avariate, cât și la cele neafectate, precum și prin repunerea în funcțiune, după reparații, a unităților atacate.

Rusia are o capacitate totală de rafinare de aproximativ 6,6 milioane de barili pe zi, dar surse din industrie spun că aceasta este rar utilizată la maximum.

Kievul afirmă că ofensiva sa cu drone are ca scop întreruperea aprovizionării cu combustibil a trupelor ruse din Ucraina și privarea Moscovei de veniturile din petrol.

Agenția Internațională pentru Energie (AIEA) a transmis că veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august la unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul războiului, în 2022, și până în prezent.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut luna trecută că atacurile efectuate pe distanțe lungi au redus aprovizionarea cu benzină în Rusia cu până la o cincime.

Kremlinul afirmă însă că piața combustibililor este stabilă, iar președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din străinătate.

Lovituri în adâncimea teritoriului

Deși rafinăriile rusești se descurcă deocamdată, atacurile cu drone ale Kievului nu au rămas fără efect.

În primul trimestru al anului, Ucraina a lovit șase rafinării importante, printre care Ryazan, Volgograd, Saratov, Tuapse, Ufa și Astrakhan.

Iar de la începutul lunii august, Ucraina a lansat cel puțin 58 de atacuri asupra unor obiective energetice rusești cheie, trimițând drone până la 2.000 km (1.200 mile) în adâncimea teritoriului rus, potrivit datelor compilate de grupul non-profit Open Source Centre, cu sediul în Marea Britanie.

Dronele ucrainene au avariat fabrici importante, inclusiv cele din Novokuibyshevsk, Kirishi și Salavat, de la începutul lunii august.

Între timp, sancțiunile occidentale au complicat eforturile Rusiei de a obține piese de schimb de la companiile occidentale care au contribuit la modernizarea majorității rafinăriilor sale în ultimii 30 de ani.

Firmele rusești susțin că au găsit modalități de a produce echipamente pe plan intern sau de a le importa din China, care rămâne un aliat strategic al Moscovei. Iar reparațiile au asigurat repunerea în funcțiune a unităților de rafinare în câteva săptămâni, în majoritatea cazurilor, au precizat surse din industrie.

Dar reparațiile sunt costisitoare și uneori necesită perioade mai lungi ca să fie finalizate, ceea ce face neclar un alt aspect important – și anume cât timp va mai putea Rusia recurge la capacitatea de rezervă dacă atacurile cu drone ucrainene continuă.