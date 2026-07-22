Traian Băsescu are o soluție pentru depășirea crizei politice și îl acuză pe Nicușor Dan că este „în afara Constituției”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că singura soluție pentru criza politică actuală o reprezintă aplicarea prevederilor din Constituție și face un apel către Nicușor Dan să nominalizeze rapid un nou candidat la șefia guvernului.

„Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate”, a declarat fostul șef de stat, miercuri seară, într-o intervenție la B1 Tv.

„Atenție! Dacă va cădea și al doilea guvern nu este obligatoriu ca președintele să declanșeze alegerile anticipate”, a adăugat Traian Băsescu.

„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care crează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlament”, a mai arătat fostul preşedinte, citat de News.ro.

Critici la adresa lui Nicușor Dan: „Dânsul are o solicitare ridicolă”

El a apreciat că „este mai sănătos să-ţi asumi o soluţie dată de Constituţie, decât una de genul celor asumate de domnul preşedinte: să ceară partidelor să-i dea o nominalizare care sigur face cvorumul de trecere în Parlament, adică 233 de voturi”.

„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament, în rest, politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»… Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică. Dânsul a declarat că şi la Tomac şi la Veştea era convins că au 233 de voturi pe ceea ce vorbise cu unul sau altul dintre politicieni. Dânsul are o solicitare ridicolă, să i se garanteze că cineva are 233 de voturi. Garanţia nu poate fi obţinută decât după ce Parlamentul votează”, a mai spus fostul preşedinte.

De asemenea, el consideră că Nicuşor Dan „este în afara Constituţiei, pune o condiţie pe care Constituţia nu o prevede”.

Criza politică generată de moţiunea de cenzură depusă PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, adoptată de Parlament pe 5 mai, este și acum departe de soluționare, în contextul blocajului dintre partidele din fosta coaliție.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, unde a fost respins.