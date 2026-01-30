Soluția Patriarhului Kirill pentru creșterea natalității: Avortul „să fie imposibil fără consimțământul” soțului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susținut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obține consimțământul soțului, informează EFE, conform Agerpres.

„Cred că ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimțământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, a spus patriarhul Kirill, vorbind în fața Senatului.

El a argumentat că femeia care ia o astfel de decizie se poate afla „într-o stare de dezechilibru”, având în vedere – a adăugat el – că „femeile sunt mai vulnerabile emoțional”, în special la începutul sarcinii.

„Și de aceea este important să ai un soț aproape care să poată spune la momentul potrivit: ‘Nu, ascultă, vom reuși să mergem înainte, vom câștiga niște bani, nu este nevoie, nu o face’. Cuvintele soțului trebuie să fie prezente în discuția despre dacă trebuie sau nu să se comită acest act”, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Kirill l-a citat pe președintele rus, Vladimir Putin, afirmând că „decizia referitoare la copii trebuie luată de întreaga familie, nu de unul dintre părinți”.

Patriarhul Rusiei a afirmat că dacă autoritățile doresc cu adevărat ca rata natalității să crească nu pot închide ochii la ceea ce împiedică poporul rus să „redevină mare”, și anume lipsa „unui număr suficient de persoane pe un teritoriu atât de vast”.

Deputații partidului Kremlinului, care au estimat că „aproximativ un milion de copii” nu se nasc din cauza întreruperii sarcinii, au susținut moțiunea de a include într-o lege necesitatea consimțământului tatălui pentru realizarea unui avort.

În urmă cu puțin peste un an, au apărut informații în presa rusă că femeile însărcinate din țară au început să primească o scrisoare de la patriarh în cadrul unei campanii naționale împotriva avortului pentru a combate gravă criză demografică cu care se confruntă țară.

Autoritățile ruse urmăresc să contracareze scăderea drastică a natalității, legată atât de incertitudinea cauzată de război, cât și de „gaura demografică” în care se află Rusia odată ce femeile născute în anii ’90 ai secolului XX ajung la vârsta fertilă, perioadă în care s-a înregistrat totodată o scădere bruscă a nașterilor.

Guvernul rus promovează o serie de proiecte menite să crească numărul familiilor numeroase și a aprobat o lege ce interzice propaganda ideologiei „childfree” care urmărește recunoașterea dreptului femeilor de a nu avea copii, printre alte măsuri.

Președintele Vladimir Putin, a cărui campanie militară în Ucraina a curmat viața a peste 300.000 de bărbați, potrivit unor surse independente, susține ca fiecare femeie rusă să aibă minimum trei copii.