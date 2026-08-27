Soluția propusă de un politician pentru datoria publică stârnește rumoare în Franța

Clasa politică franceză a fost zguduită în ultimii ani de încercările de a ține sub control povara tot mai mare a datoriei țării. Jean-Luc Mélenchon, candidatul la președinție al extremei stângi, are o idee simplă, dar extrem de controversată: anularea acesteia, relatează Reuters.

Mélenchon, fondatorul partidului Franța Nesupusă (LFI), și-a reluat apelurile ca banca centrală de la Paris să își anuleze deținerile de datorie franceză.

„Tot ce trebuie să facem este să luăm cele 18% deținute de Banca Franței și să le aruncăm în foc”, a spus el în timpul campaniei electorale.

Mélenchon nu și-a prezentat încă planul în detaliu, însă ideea centrală este că o astfel de operațiune ar permite Franței să își reducă raportul datoriei publice, care se situează acum la peste 116% din PIB. Astfel, consideră Mélenchon, guvernul francez va avea mai mult spațiu pentru cheltuieli publice.

Soluția sa neortodoxă pentru problemele fiscale ale Franței face parte dintr-un pachet de politici care se bucură de succes în rândul unor alegători.

Mélenchon s-a poziționat pentru a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale

Un sondaj publicat luni arată că Mélenchon are șanse substanțiale să ajungă în al doilea tur al alegerilor prezidențiale de anul viitor. Dacă alegerile ar avea loc mâine, el s-ar confrunta în turul doi cu Marine Le Pen, ambii luând fața candidaților din partidele tradiționale ale Franței.

Ideea lui Mélenchon nu este nouă. Cel mai recent, unii economiști și politicieni au cerut în timpul pandemiei de COVID-19 ca Banca Central Europeană să anuleze obligațiunile guvernamentale pe care le cumpărase de la băncile comerciale pentru a sprijini economia zonei euro.

Totuși, astfel de propuneri au fost respinse în trecut, factorii de decizie argumentând că ele ar determina banca centrală să finanțeze propriu-zis un guvern. Acest lucru interzis în mod expres de tratatele Uniunii Europene și, în același timp, ar afecta încrederea piețelor.

Cel mai recent apel al lui Mélenchon a provocat reacții similare.

Prim-ministrul Franței a denunțat propunerea în termeni duri

Printre cei care au denunțat propunerea s-a numărat premierul Sébastien Lecornu, care a devenit în octombrie al cincilea prim-ministru al Franței în mai puțin de doi ani, după ce doi dintre predecesorii săi au fost înlăturați în urma eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

Lecornu a descris propunerea fondatorului LFI drept „fraudă în forma ei cea mai pură” și a avertizat că, dacă va fi implementată, o astfel de măsură ar afecta gospodăriile și companiile.

Lecornu a avertizat că, în condițiile în care Franța trebuie să se împrumute cu sume record, până și simpla cochetare cu această idee ar putea speria investitorii.

„Dacă Franța, care trebuie să atragă 310 miliarde de euro în acest an, și-ar renega propria semnătură, cine ne-ar mai împrumuta bani? În cel mai bun caz, creditorii – dacă vor accepta să ne mai împrumute – vor cere dobânzi exorbitante”, a declarat Lecornu într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

Emmanuel Macron și Sébastien Lecornu. FOTO: Ludovic Marin / AP / Profimedia



Contribuabilul francez va plăti factura

Banca Franței a refuzat să comenteze. Însă François Villeroy de Galhau, fostul său guvernator, a declarat anterior că anularea obligațiunilor guvernamentale aflate în bilanțul băncii ar obliga Franța să renunțe la euro. Potrivit acestuia, banca centrală ar rămâne cu o pierdere uriașă pe care contribuabilul francez ar trebui să o acopere.

Totuși, nu toată lumea a respins ideea.

Matthieu Pigasse, un bancher de investiții cunoscut pentru viziunile sale progresiste, și-a exprimat susținerea pentru planul lui Mélenchon. La conferința de vară a partidului LFI, desfășurată weekendul trecut, Pigasse a declarat că obligațiunile deținute de Banca Franței ar putea fi anulate „fără niciun impact economic sau financiar”. Pigasse a obținut recent un mandat pentru restructurarea uriașei datorii a Venezuelei

Însă comentariile sale de la școala de vară au provocat un schimb aprins de replici pe „X” cu Olivier Blanchard, fostul economist-șef al FMI. Acesta a calificat dezbaterea drept „idioată”.

Blanchard a spus că, dacă Banca Franței ar anula obligațiunile franceze, aceasta nu ar mai încasa dobânzile și profiturile care, în mod normal, ar fi returnate unicului său acționar, statul francez. Prin urmare, din punct de vedere contabil, măsura ar deveni lipsită de sens, în timp ce ar zdruncina încrederea investitorilor privați.

Deși a recunoscut că deficitul Franței este prea mare, „propunerea unor soluții false și alimentarea unor speranțe false este… iresponsabilă”, a spus el.