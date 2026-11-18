La aproape o lună de la lansarea de către PSD a dezbaterii privind reorganizarea administrativ-teritorială, guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru a reglementa aspecte referitoare la comasarea voluntară a localităților. Un articol al actului normativ vizează minoritățile.

Ministerul Dezvoltării, condus de Alexandru Stoica de la PSD, urmează să pună în dezbatere publică, în următoarele zile, Ordonanța de Urgență pentru a începe procesul de comasare voluntară a comunelor care au sub 1.500 de locuitori.

Un articol care să mulțumească UDMR

După criticile UDMR privind consecințele unui astfel de demers asupra comunităților minorităților naționale, în actul normativ a fost introdus un articol care să permită în continuare exercitarea unor drepturi chiar dacă ponderea minorității va fi mai mică de 20%, potrivit unor surse din PSD. Este vorba, în principal, despre folosirea limbii materne în administrație. Folosirea plăcuțelor bilingve este și ea condiționată de același procent sau rămâne la latitudinea autorității locale dacă acesta este mai mic.

Ce prevede acum Codul administrativ:

Articolul 94. Folosirea limbii minorităților naționale

(1) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).

Ce modificare urmează să fie făcută prin ordonanță, potrivit surselor citate:

„(3) Prin derogare de la art. 94 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dacă într-una dintre unitățile administrativ-teritoriale supuse comasării cetățenii aparținând unei minorități naționale dețineau o pondere de cel puțin 20% din populație, potrivit datelor ultimului recensământ, drepturile privind utilizarea limbii materne în relația cu autoritățile administrației publice prevăzute de legislația în vigoare se mențin și se garantează în continuare pe teritoriul unității administrativ-teritoriale nou-înființate, indiferent de ponderea pe care minoritatea o are în cadrul unității administrativ-teritoriale nou-înființată”.

PSD se așteaptă ca în jur de 50 de primari să opteze pentru comasare

Pe lângă această modificare, ordonanța va conține și beneficiile pentru comunele care aleg să se comaseze, cum ar fi reduceri de taxe și impozite, dar și măsuri de tranziție pentru personalul din administrație care își va pierde locul de muncă.

Potrivit unor surse din partid, în baza discuțiilor cu primarii de comune, inițiatorii estimează că aproximativ 50 de comune vor alege comasarea voluntară.

În localitățile care decid că vor să se unească voluntar, vor trebui organizate și referendumuri așa cum prevede Codul Administrativ.

„Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului”, arată legea.

De asemenea, ca referendumul să fie validat trebuie ca cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială să se prezinte la urne.

Ce a nemulțumit UDMR

Liderii UDMR sunt nemulțumiți de reforma anunțată săptămâna trecută de PSD, unul dintre motivele invocate de ei fiind faptul că nu au fost consultați deloc de social-democrați.

Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii, a explicat că UDMR nu e împotriva reformei, dar „nu credem că se poate face în acest mod”.

„Vă reamintesc, prima dată, colegii noștri de la PSD au vorbit despre 1.500, apoi de 3.000, apoi de 5.000 (n.r. – de comune). În fiecare zi era un alt număr. Credem că această reformă nu se poate baza doar pe criteriul numeric, trebuie să luăm în considerare particularități istorice, geografice și etnice”, a spus deputatul.

„Pe noi ne interesează comasarea obligatorie”

Miercuri, el a explicat pentru HotNews, că derogarea este binevenită, dar că unirea voluntară și comasarea obligatorie sunt două chestiuni diferite. „Pe noi ne interesează comasarea obligatorie”, a spus Csoma.

„Cred că nu rezolvă toată problema. Pentru că trebuie să ne gândim și la situația în care o comunitate etnică, cum este, de exemplu, comunitatea maghiară, devine minoritară. Această derogare, se referă la situația în care, prin comasare, ponderea scade sub 20%, dar sunt și situații când își pierde majoritatea. Acesta este un aspect care trebuie discutat după părerea noastră”, a mai subliniat liderul deputaților Uniunii.

Întrebat dacă, între timp, social-democrații i-au contactat pentru a discuta despre reforma administrativ-teritorială, el a răspuns „nu, absolut nu”.

„Reforma trebuie făcută cu cap, nu cu heirupism prin declarații politice”

„N-am spus că PSD ar trebui să discute numai cu noi. N-am spus că trebuie să ceară voie de la noi. Spunem doar că noi credem că o asemenea reformă administrativ-teritorială este un subiect foarte important pentru România. Că trebuie făcută prin dialog cu toate partidele politice, nu numai cu PSD și cu UDMR, cu toate partidele parlamentare”, a continuat Csoma.

El a subliniat, din nou, că e nevoie și de o colaborare cu specialiști – sociologi, economiști.

„Reforma trebuie făcută cu cap, nu așa cu heirupism general prin declarații politice”, a încheiat liderul deputaților Uniunii.

Ce urmează după comasarea voluntară

După acest prim pas al comasării voluntare, la primăvară, social-democrații vor ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru o comasare obligatorie a localităților care îndeplinesc 6 criterii anunțate de coordonatorul desemnat de PSD al reformei: