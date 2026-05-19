Soluția temporară la criza politică, propusă de către Kelemen Hunor. „După aia, putem să ne certăm din nou”

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, la Digi24, că soluția la criza politică poate fi una temporară, cu un nou guvern care să nu rămână în funcție până la alegerile parlamentare din 2028. Pe de altă parte, Kelemen a spus că o asemenea soluție necesită mai mulți pași pe care trebuie să-i facă partidele parlamentare și președintele Nicușor Dan.

„Cred că până pe 10-15 iunie putem avea guvern ca să existe timp de 2-3 săptămâni la începutul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece proiectele necesare atingerii jaloanelor din PNRR. După aia, ne putem certa din nou”, a spus Kelemen Hunor.

Riscul asumat al unei prime nominalizări eșuate

El a spus că, după prima rundă de negocieri, nu este surprinzător că nu s-a conturat o soluție la criza guvernamentală actuală. Pe de altă parte, liderul UDMR a spus că este necesară o flexibilizare a pozițiilor partidelor, flexibilizare care ar putea surveni după ce o primă propunere de premier va fi făcută de către Nicușor Dan, iar guvernul format ulterior să fie, cel mai probabil, respins prin votul deputaților și senatorilor.

„Trebuie flexibilitate a pozițiilor părților la un anumit moment, acum nu este posibilă. Dacă o primă încercare nu trece de Parlament, lucrurile vor arăta o altă perspectivă”, a estimat Kelemen.

„Fără AUR, se va ajunge la refacerea coaliției sau la un guvern minoritar, dar cu susținerea celui care va rămâne în opoziție, PSD sau PNL”, a indicat președintele UDMR, ca două soluții posibile, chiar dacă niciuna dintre ele nu are garanția că va funcționa până la următoarele alegeri parlamentar.

Kelemen s-a arătat sceptic față de posibilitatea unui guvern condus de un premier tehnocrat arătând că și acesta trebuie să aibă capacitatea de a coagula o majoritate în Parlament care să-i voteze cabinetul și apoi legile de care are nevoie pentru a guverna.

Prmeierul tehnocrat ar putea fi o primă propunere, însă cu riscul implicit al unui vot nefavorabil în Parlament.

„Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau alta sau din afara partidelor, cu riscul de a eșua, dar trebuie să faci prima încercare. Nu ar fi o problemă catastrofală dacă nu am avea jaloanele din PNRR, dar în această situație nu e bine”, consideră liderul Uniunii.

PSD și PNL, invitate să-și flexibilizeze pozițiile

El a spus că un guvern minoritar al PSD nu poate rezista, dacă nu are și sprijinul AUR, iar unul al PNL și USR trebuie să țină seama că social-democrații nu trebuie puși în situația de a vota același premier pe care l-au dat jos prin moțiune de cenzură.

„Plus că nici PSD nu poate dicta pe cine să pună PNL premier. Asta înseamnă că ai atacat autonomia unui partid. Din ambele părți trebuie o recalibrare a pozițiilor”, crede Kelemen.

Astfel, un guvern minoritar ar trebuie să aibă măcar o minimă susținere în Parlament din partea partidului fostei coaliții care va rămâne în opoziție, în special pentru realizarea jaloanelor din PNRR.

Liderul UDMR susține că ar fi o situație bună, în care AUR nu va rămâne singurul partid important din opoziție, care să adune voturile tuturor celor nemulțumiți de guvernanții dintr-o perioadă dificilă pentru România.

Nu trebuie să ne gândim că trebuie să mergem împreună până în 2028, ci până în martie-aprilie. Dacă nu mai funcționează coaliția, se poate gândi și o altă variantă Kelemen Hunor, președintele UDMR

AUR, linia roșie a UDMR: „Răul nu trebuie banalizat”

Întrebat dacă există posibilitatea unui guvern minoritar PSD-UDMR, Kelemen a spus scurt: „Nu există. Nu vrem, nu se poate.”

„Noi suntem în partea fostei coaliții, date jos de PSD și AUR. Logic, nu pot să mă trezesc alături de AUR. Există o linie roșie, AUR. Nu pot trece peste asta. Dacă ar fi o astfel de soluție, ar însemna că ești la mâna celor de la AUR”, a explicat apoi președintele Uniunii.

Acesta a adăugat că îl înțelege pe Sorin Grindeanu în privința opoziției liderului PSD față de formarea unui guvern alături de AUR. „Unii zic că AUR ar trebui să arate ce poate, dar cred că răul nu trebuie banalizat, te obișnuiești repede cu răul”, a mai spus Kelemen Hunor.