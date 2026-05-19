PNL cere PSD să vină cu o propunere concretă de premier : „A tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială”

Nicușor Dan și delegația PNL la consultările de la Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liberalii cer PSD „să-și recunoască incapacitatea de a conduce România” sau să facă o propunere de premier.

Printr-un comunicat de presă emis marți, PNL solicită PSD „să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri”.

În cazul în care social-democrații nu vor putea să propună un premier, PSD să își „recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, cer liberalii.

PNL acuză PSD de faptul că au trecut două săptămâni de când a fost dărâmat Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR și de faptul că „România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului”.

„De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor”, mai arată comunicatul PNL.

În plus, liberalii spun că PSD a tratat consultările oficiale de luni cu președintele Nicușor Dan într-o „manieră superficială, complet neserioasă” pentru că nu au avansat nicio propunere de prim-ministru.

Ieri, delegația PSD a petrecut cel mai puțin timp la discuția cu președintele, puțin peste 30 de minute, în timp ce restul partidelor au petrecut aproximativ o oră, timpul maxim alocat, cu Nicușor Dan.

„A fost o întâlnire în care a ascultat președintele, nu s-a discutat niciun nume, absolut niciun nume”, au spus surse social-democrate pentru HotNews.

De partea cealaltă, președintele Nicușor Dan a întrebat dacă PSD își asumă să dea premierul, iar răspunsul a fost că da, dacă se ajunge în acest scenariu, mai spun surse din partid.

„Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție. Considerăm că ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”, transmite azi PNL.

Liberalii spun și că un premier tehnocrat care va conduce un Guvern din care face parte PSD „riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme”.

Prima rundă de consultări la Cotroceni, niciun rezultat

Luni, timp de 7 ore, președintele Nicușor Dan a discutat cu liderii partidelor parlamentare în încercarea de a găsi o majoritate care să susțină viitorul Guvern. În discuțiile cu președintele, delegațiile formațiunilor politice și-au prezentat dorințele și i-au spus președintelui ce nu își doresc. Nu a fost adus în discuție nici de partide, nici de Nicușor Dan vreun nume de premier, iar poziționările partidelor au fost identice cu cele pe care le prezintă în spațiul public.

„Fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-un comunicat de presă emis luni, la finalul consultărilor cu partidele.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a mai spus el.