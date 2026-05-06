Soluția UDMR pentru guvernare: Refacerea coaliției cu tot cu PSD / „Dacă mergem la anticipate, dăm țara celor de la AUR”

Noul Guvern trebuie învestit în maximum trei săptămâni, în caz contrar, există riscul ca eventuale alegeri anticipate să ofere guvernarea țării celor de la AUR pe o perioadă lungă de timp, avertizează președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite Guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsite o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la Parlament, potrivit News.ro.

Cu o zi înainte, Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR.

El spune care este soluția UDMR: „Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale.”

În opinia liderului UDMR, este necesară o formulă care să asigure o majoritate în Parlament, cu un premier acceptat de toate partidele. „Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia dintre ele, mai ales vorbesc de partidele mari.” El a precizat că partidul său așteaptă să fie invitat la discuţii cu preşedintele Dan care urmează să aibă loc la Cotroceni.

Întrebat dacă ar face parte dintr-un guvern format doar cu unul dintre partidele mari, chiar dacă nu este majoritar şi are doar susţinere în Parlament, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu ştiu, nu am discutat această variantă, nu există nici o discuţie în acest sens, toate sunt doar speculaţii. Nu am discutat nici cu domnul Grindeanu, nici cu domnul Bolojan, nici cu domnul Fritz, cu nimeni”.

Ce spune despre încredere în PSD

Totodată, liderul UDMR a fost întrebat şi dacă mai are încredere într-un PSD care a votat, alături de toate forţele suveraniste din Parlament, căderea unui guvern pro-european.

„Am avut un caz similar în 2021, când Executivul condus de Florin Cîţu a fost demis cu o moţiune de cenzură, dar, sigur, oamenii uită repede, iniţiat de AUR şi de USR şi votat de PSD, cu 281 de voturi, exact ca azi, deci n-a fost nicio diferenţă. După care s-a format o coaliţie cu PSD, PNL, UDMR, din care noi, la un moment dat, am fost daţi afară. Deci avem experienţa ce se întâmplă după o astfel de aventură. Nu s-a schimbat lumea din 2021”, a răspuns el.

Kelemen Hunor mai spune că nu există niciun fel de garanții, dar „orice aventură politică ne costă enorm de mult”. „Ne costă în buzunare, ne costă în perspectiva României pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, sigur, eu nu pot să dau şi nimeni nu poate să dea nicio garanţie pentru niciunul. Am avut această experienţă. Politica este şi despre experienţă”, a adăugat el.

Riscul anticipatelor: Guvernarea AUR pe termen lung

Hunor a menţionat că este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, că nu vom ajunge la alegeri anticipate.

„Eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acuma o soluţie”, a spus șeful UDMR, relatează Agerpres.

El a mai precizat că în două sau trei săptămâni maxim ar trebui să avem un nou guvern, pentru că şi aşa deja sunt probleme legate de percepţia noastră în străinătate.

Ilie Bolojan „nu va ceda”

Kelemen Hunor a vorbit și despre scenariul unui premier marionetă. „Nu e vorba de premier de balet. Premierul, seara, semnează, indiferent ce se întâmplă în cursul zilei, responsabilitatea este a lui. Nu e vorba de a găsi un premier de nu ştiu care. Nu, trebuie un om responsabil care poate aduna, poate coagula o coaliţie din aceste formaţiuni politice care au voturile oamenilor. Deci, cam asta este singura soluţie. Stai la masă şi discuţi, până când se conturează întrebarea”, a afirmat el.

Referitor la o posibilă întoarcere a lu Ilie Bolojan la conducere, Hunor a spus: „Dacă se găseşte o persoană care are capacitatea de a-l convinge pe premierul Bolojan în primul rând şi pe cei din PNL, că nu e o umilinţă de a întoarce, atunci se poate găsi o înţelegere”.

Întrebat dacă o soluţie ar fi ca PNL să renunţe la Ilie Bolojan şi să propună un alt premier, Kelemen Hunor a spus: ”Dumneavoastră nu-l cunoaşteţi pe Ilie Bolojan, încă. Am impresia că încă nu-l cunoaşteţi. Nu va ceda, credeţi-mă, eu îl ştiu pe Ilie Bolojan”.