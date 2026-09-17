Soluție temporară pentru criza de bani din Sănătate. Decizie a ministrului de Finanțe

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a aprobat transferul a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate de pe trimestrul IV pe trimestrul III prin care se evită un blocaj imediat al finanţării pentru servicii esenţiale de îngrijire a românilor.

„Peste 2 mld. lei pentru plăţi urgente în sănătate. Evităm un blocaj imediat al finanţării pentru servicii esenţiale de îngrijire a românilor. Am aprobat la Finanţe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea şi disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III”, a comunicat Nazare pe Facebook.

„Nu creştem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligaţiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate”, a mai preciat Nazare.

Ministrul precizează că face această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanţării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie.

„În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp şi gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale şi dispozitive deja acordate pacienţilor, precum şi medicamente deja eliberate. Vorbim, aşadar, despre facturi care există şi trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi. Prin această mutare depăşim presiunea imediată şi reducem riscul unui blocaj de finanţare la intrarea în luna octombrie. Este o soluţie necesară acum, dar nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanţării sănătăţii”, explică ministrul Finanţelor.

„Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reaşeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenţii într-un mod permanent de funcţionare. Ca Minister al Finanţelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanţarea obligaţiilor statului, dar şi să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare şi control al cheltuielilor”, mai adaugă Nazare.

El arată că sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor şi de o legătură mult mai clară între obligaţiile asumate şi resursele disponibile. Are nevoie, în acelaşi timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienţi.

„Intervenţia de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate şi eficiente”, spune Alexandru Nazare.