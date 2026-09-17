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Actualitate

Soluție temporară pentru criza de bani din Sănătate. Decizie a ministrului de Finanțe

Adrian Ilie
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Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a aprobat transferul a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate de pe trimestrul IV pe trimestrul III prin care se evită un blocaj imediat al finanţării pentru servicii esenţiale de îngrijire a românilor.

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