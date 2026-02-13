„Something Big is Coming” – Controverse după unul dintre cele mai viralizate texte din lume în aceste zile: „Petreceți o oră pe zi experimentând cu AI”. Care va fi efectul

Antreprenorul Matt Shumer, cofondator și CEO al OutsideAI, a publicat un eseu care a stârnit nu doar interesul a peste 60 de milioane de oameni, ci și reacții de la personalități active în domeniul Inteligenței Artificiale.

„Am încercat AI și nu era atât de bun.” Aud asta constant, a scris Matt Shumer în eseul său din 9 februarie. Eseul se intitulează „Something Big is Coming”. Un titlu care nu are nevoie de traducere.

Shumer spune că înțelege reacția ironică și de neîncredere față de AI. „Pentru că înainte era adevărat. Dacă ai încercat ChatGPT în 2023 sau la începutul lui 2024 și ai spus „inventează lucruri” sau „nu e atât de impresionant”, aveai dreptate”.

ChatGPT halucina. Acum asta s-a redus

„Primele versiuni erau, într-adevăr, limitate. Halucinau. Afirmau cu încredere lucruri fără sens. Asta a fost acum doi ani. În timpul AI, asta e istorie antică. Modelele disponibile astăzi sunt de nerecunoscut față de ceea ce exista chiar și acum șase luni”, explică autorul.

„Oricine încă folosește acel argument fie nu a utilizat modelele actuale, fie are un interes să minimalizeze ce se întâmplă, fie evaluează pe baza unei experiențe din 2024 care nu mai este relevantă. Nu spun asta ca să fiu disprețuitor. O spun pentru că diferența dintre percepția publică și realitatea actuală este acum enormă, iar această diferență este periculoasă… pentru că îi împiedică pe oameni să se pregătească”, crede Matt Shumer.

În ce constă pregătirea?

„Iată un angajament simplu care vă va plasa înaintea aproape tuturor: petreceți o oră pe zi experimentând cu AI. Nu citind pasiv despre ea. Folosind-o”.

„Nu scriu asta ca să vă fac să vă simțiți neputincioși. Scriu asta pentru că cred că cel mai mare avantaj pe care îl puteți avea acum este pur și simplu să fiți devreme. Devreme să înțelegeți. Devreme să folosiți. Devreme să vă adaptați”.

Cine va folosi în mod constant AI, o oră pe zi, crede Matt Shumer „în următoarele șase luni, va înțelege ce urmează mai bine decât 99% dintre oamenii din jurul vostru. Nu este o exagerare. Aproape nimeni nu face asta acum”.

Nu e o autoritate, e un ajutor

Am citit eseul „Something Big is Coming” și, la început, m-a iritat. Puțin spus. M-a enervat, de fapt.

Pentru că văd în AI, dincolo de avantajele indiscutabile, o amenințare prin raportul pe care-l stabilește cu oamenii. Mai exact, ne relaționăm cu „ce spune ChatGPT” ca în fața unui expert universal, ubicuu priceput și nechestionabil.

AI devine o nouă formă de autoritate. Oamenii îl întreabă pe Chat GPT dacă măsurile de guvernare sunt bune. Dacă dieta lor sau chiar tratamentul medicamentos e eficient. Dacă ce simțim pentru o persoană e potrivit sau nu. Se naște o autoritate extra constituțională, iar consecința este imposibil de prevăzut. Și e o aparentă autoritate tot mai sofisticată.

Așa cum spune Shumer: „Modelul lansat săptămâna trecută (GPT-5.3 Codex) m-a impresionat cel mai mult. Nu doar că îmi executa instrucțiunile, ci lua și decizii inteligente. Avea ceva ce părea, pentru prima dată, a fi judecată. Ca și gustul. Acea senzație inexplicabilă de a ști care este decizia corectă, pe care oamenii spuneau că AI-ul nu o va avea niciodată. Acest model o are, sau ceva suficient de apropiat încât diferența începe să nu mai conteze”.

În realitate, m-am enervat degeaba, în cazul concret și imediat. Folosirea Inteligenței Artificiale nu înseamnă supunere, ci cunoașterea instrumentului care ne va modela viața.

Apa și găleata

Alți oameni au reacționat critic la eseul lui Shumer. McLees, fondatorul HumanSkills.AI, a scris pe X că Shumer nu greșește, dar a comparat sfatul oferit de acesta cu situația în care „spui cuiva că apele se ridică și-i dai o găleată mai bună”.

Mai dur este Gary Marcus, profesor emerit de psihologie și neuroștiință la NYU, care a numit postarea de pe blogul lui Shumer „o exagerare transformată în armă, plină de narațiuni vii și discursuri de marketing”.

„Prezentarea lui Shumer este complet unilaterală, omite multe preocupări care au fost exprimate pe scară largă aici și în alte părți”, crede Marcus.

În mai puțin de 4 ani

Neglijează Shumer amenințările AI? Da. Însă e foarte bun când ne arată care e viteza lucrurilor, în fața căreia ne va costa dacă stăm nepăsători:

„În 2022, IA nu putea efectua operații aritmetice de bază în mod fiabil. Îți spunea cu încredere că 7 × 8 = 54.

Până în 2023, putea promova examenul de admitere în barou.

Până în 2024, putea scrie software funcțional și explica noțiuni științifice de nivel universitar.

Până la sfârșitul anului 2025, unii dintre cei mai buni ingineri din lume au declarat că au predat cea mai mare parte a muncii lor de programare către IA.

Pe 5 februarie 2026, au apărut noi modele care făceau ca tot ce existase înainte să pară aparținând unei alte epoci”.

