După o călătorie de 1.000.000.000 de kilometri, sonda chineză Tianwen-2 a început explorarea asteroidului 2016 HO3 de pe care va aduce probe pe Pământ

Sonda Tianwen-2, care urmează să aducă pe Pământ probe de pe un asteroid, a început explorarea științifică în apropierea țintei sale, după o călătorie de un miliard de kilometri, a anunțat luni agenția spațială chineză, scrie AFP.

Asteroizii sunt corpuri cerești stâncoase care orbitează în jurul Soarelui. Oamenii de știință consideră că probele ar putea conține indicii despre originile și evoluția sistemului solar.

China a lansat sonda Tianwen-2 („Întrebări către cer-2”) pe 29 mai 2025. Este vorba despre prima sa misiune de colectare a probelor de pe un asteroid. Asteroidul vizat poartă denumirea „2016 HO3”.

Asteroidul este cunoscut și sub denumirea de 469219 Kamo’oalewa și orbitează în jurul Soarelui și, prin urmare, este un însoțitor constant al Pământului, scrie China Daily. Deși se află la o distanță prea mare pentru a fi considerat un adevărat satelit al Pământului, acesta reprezintă cel mai bun și mai stabil exemplu de până acum de cvasisatelit.

Călătorie de 400 zile și un miliard de kilometri

„După aproximativ 400 de zile și o călătorie de circa un miliard de kilometri”, sonda a „ajuns recent la 20 de kilometri de asteroid și a început explorarea științifică”, a explicat agenția spațială chineză (CNSA) într-un comunicat.

Agenția a publicat o fotografie realizată de Tianwen-2 a asteroidului 2016 HO3, o masă stâncoasă gri cu aspect accidentat, care se detașează pe fundalul negru al spațiului.

Imagine prezentată de agenția spațială chineză (CNSA) cu asteroidul 2016HO3, realizată de sonda Tianwen-2 de la o distanță de aproximativ 20 de kilometri. Sursă foto: CNSA / Xinhua News / Profimedia

„Sonda va efectua acum, treptat, o explorare științifică mai detaliată pentru a colecta date privind morfologia, compoziția materială și structura internă a asteroidului, cu scopul de a pune bazele viitoarei prelevări de probe”, a precizat CNSA.

Sonda Tianwen-2 va studia corpul ceresc de aproape folosind un set de 11 instrumente — inclusiv camere, spectrometre și radare — înainte de a lansa dispozitive speciale pentru a colecta substanțe de la suprafață.

Probe aduse pe Pământ

După finalizarea colectării, Tianwen-2 trebuie să-și reia zborul, apoi să lanseze din spațiu un modul care va coborî singur pe Pământ cu prețioasele probe.

Recuperarea probelor de pe un asteroid nu este o premieră: misiuni japoneze și americane au realizat deja această performanță.

Din punct de vedere tehnologic, Tianwen-2 marchează totuși o etapă importantă pentru China în ceea ce privește recuperarea decalajului față de Statele Unite și Europa în domeniul explorării spațiului îndepărtat, cel dincolo de Lună, potrivit experților.

China a mai trimis în trecut sonde pentru a colecta probe. Astfel, în 2024, a adus pe Pământ probe de pe fața ascunsă a Lunii – o premieră mondială.

Țara investește miliarde de euro în programul său spațial. În special, intenționează să trimită astronauți pe Lună până în 2030.