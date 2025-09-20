SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament

Ședințele camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei organizate pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, in Bucuresti, 1 septembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul condus de George Simion își menține avansul în preferințele românilor, conform unui sondaj Avangarde, dat publicității sâmbătă, care arată că ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei formațiuni politice aflate la guvernare.

Sondajul Avangarde, despre care spune că a fost autofinanțat, a fost făcut în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane, prin metoda CATI (Telefonic), cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.

AUR, pe primul loc în opțiuni dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminică

Cercetarea sociologică dă partidul AUR în poziția de lider, urmat de partidele tradiționale PSD și PNL, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare.



Dintre respondenții care au indicat o preferință politică (64% din total), ierarhia partidelor se prezintă astfel:

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 41% Partidul Social Democrat (PSD) – 19% Partidul Național Liberal (PNL) – 13% Uniunea Salvați România (USR) – 12% Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 6%

Alte partide sunt cotate cu 2% sau chiar mai puțin, inclusiv POT și SOS România, care în 2024 au atins pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară.

PSD, PNL și USR ar însuma 44% din voturi, cu trei procente mai mult decât formațiunea condusă de George Simion, potrivit datelor sondajului Avangarde.

Direcția țării



Rezultatele sondajului mai arată că 74% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 21% cred că România merge într-o direcție bună. Restul de 5% nu pot aprecia situația.



Analiza comparativă pe ultimele luni evidențiază o deteriorare constantă a percepției publice:



Iunie 2025 : 38% direcție bună, 53% direcție greșită

Iulie 2025 : 27% direcție bună, 66% direcție greșită

August 2025 : 23% direcție bună, 73% direcție greșită

Septembrie 2025 : 21% direcție bună, 74% direcție greșită

Dezamăgirea față de cum conduce guvernul Bolojan

Întrebați despre performanța actualului guvern comparativ cu așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, respondenții exprimă o dezamăgire clară:

51% se declară mai degrabă dezamăgiți de modul în care guvernul gestionează România

23% sunt mai degrabă încântați de performanța guvernului

23% nu aveau așteptări

nu aveau așteptări 3% nu știu sau nu răspund

Principalele temeri ale românilor

Printre principalele îngrijorări ale românilor pentru perioada următoare se numără o eventuală criză economică (28%), escaldarea războiului din Ucraina (26%), viitorul copiilor (19%), problemele de sănătate (12%) și ura din societate (5%).